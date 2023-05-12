В Минздраве ответили на рассылку о лишении детей-инвалидов права на лечение

В министерстве пояснили, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как и раньше, могут проходить реабилитацию и амбулаторно, и в условиях стационаров.

Фото: Kazpravda.kz

В социальных сетях распространяется информация о том, что министр здравоохранения РК Ажар Гиният подписала новый стандарт оказания медицинской реабилитации, согласно которому дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата лишены права на лечение. Рассылку прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Пользователи пишут о том, что согласно новому Стандарту оказания медицинской реабилитации, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата более не могут проходить реабилитацию амбулаторно. Якобы документ обязывает их лечиться исключительно в стационарах, направления в которые придется ждать годами.

«Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также пояснили, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как и раньше, могут проходить реабилитацию и амбулаторно, и в условиях стационаров.

Текст нового Стандарта уже опубликован в открытом доступе, и ознакомиться с ним может любой желающий. Пунктов, запрещающих детям с ДЦП лечиться амбулаторно, в нем нет.