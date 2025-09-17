В мире происходит кризис цивилизаций – Президент Казахстана

Президент,Религии
167
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Глава государства выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

По словам Касым-Жомарта Токаева, со времени проведения предыдущего Съезда в мире набрали обороты крайне негативные тенденции, которые некоторые политики и эксперты уже назвали кризисом цивилизаций.

«Как по Киплингу: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и они никогда не сойдутся вместе». На поверхности, если следовать последним событиям в ряде крупнейших государств, такой вывод может показаться верным. Но никогда нельзя сбрасывать со счетов и политический фактор или, другими словами, концепцию и практику государственного строительства правящих властей. Их политика далеко не всегда является рациональной, конструктивной в плане развития мирного диалога и взаимодействия культур, религий, мировоззрений. Серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция практического сращивания ультранационализма и патриотизма. Происходящее на наших глазах смещение понятий дезориентирует молодежь.

С другой стороны, мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативной и либеральной идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств. В Казахстане всем этим, по сути, мировым проблемам уделяется повышенное внимание, они стоят в самом центре нашей внутренней политики. Считаю принципиально важным проводить политику межэтнической, межрелигиозной, межнациональной толерантности и взаимного уважения. Все попытки подорвать, очернить такую политику «единства в многообразии», включая свободное применение на государственной службе и в общественных местах языков постоянно проживающих в нашей стране народов, пресекаются и будут получать должную правовую оценку в соответствии с концепцией «Закон и Порядок», – отметил Глава государства.

Далее Президент остановился на масштабных преобразованиях, осуществляемых в Казахстане в последние годы и направленных на формирование более устойчивой, открытой и справедливой политической системы.

По словам Президента, значительно усилена сфера защиты прав человека: создан Конституционный Суд, укреплен институт омбудсмена, принят ряд специальных законов и указов. Своеобразным венцом политических реформ стала конституционная реформа 2022 года, поддержанная на общенациональном референдуме большинством граждан.

«Во главу угла мы поставили формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Принципиальными новеллами стали введение однократного семилетнего срока для Президента, а также запрет близким родственникам Главы государства занимать политические должности. Кроме того, в недавнем Послании народу Казахстана мною выдвинута инициатива формирования в стране однопалатного Парламента», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Данное предложение базируется на стремлении продолжить модернизацию политической системы в соответствии с чаяниями граждан. Обеспечение стабильности в обществе и безопасности граждан на основе концепции «Закон и Порядок» – это ключевой момент внутренней политики Казахстана, подчеркнул он.

#Астана #Токаев #религии #съезд

Популярное

Все
В Мажилисе ­Парламента прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
Межэтнический диалог на страницах СМИ
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Стараться помочь каждому
В Алматы проводится второй этап дератизации
О новых горизонтах ахметтану
Новый взгляд на старые фасады
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Первый IQ Test Center
Сельское хозяйство – стратегический актив
С упором на качество
Карметкомбинат получил газ
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Работа для настоящих мужчин
Выстрелы в ночной степи
Культура труда и неприятие иждивенчества
Высшая награда для мастера
Конкуренция за таланты резко обострится
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Президент считает важным задействовать потенциал духовной д…
Токаев предложил создать Межрелигиозную комиссию по этике р…
Религия помогала людям преодолевать трудности – Токаев
Токаев выразил обеспокоенность высоким риском «ядерного арм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]