В МКИ рассмотрели итоги первого полугодия и планы развития культуры трех регионов

Культура и общество

В Министерстве культуры и информации заслушали итоги работы сферы культуры Павлодарской и Костанайской областей, а также города Астаны за первое полугодие 2026 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

В числе ключевых результатов отмечено обновление культурной инфраструктуры регионов. В Павлодарской области за полугодие состоялось более 8,5 тыс. мероприятий. В селах Мичурино и Алгабас строятся новые объекты культуры, еще в трех населенных пунктах ремонтируются дома культуры. Театр имени Жусупбека Аймауытова и филармония имени Исы Байзакова оснащаются новым оборудованием и музыкальными инструментами.

В Астане за шесть месяцев более 9 тыс. мероприятий посетили около 1,8 млн человек. Продолжаются ремонтно-реставрационные работы на монументе «Астана жұлдызы», получено положительное заключение по проекту капитального ремонта театра «Жастар», разрабатывается документация для обновления Столичного цирка. В столице также расширяется библиотечная сеть: модернизированы 12 зданий и открыты семь новых библиотек.

В Костанайской области построены пять объектов культуры и восстановлен Дворец культуры Аркалыка. Четыре профессиональных театра провели 552 спектакля, областная филармония – 125 концертов. Продолжаются реэкспозиция историко-краеведческого музея, реконструкция «Қостанай галереясы» и возрождение ансамбля «Шертер». Из 332 тыс. музейных предметов оцифровано более 142 тыс.

Вместе с итогами рассмотрены вопросы обновления сельских учреждений культуры, цифровизации музейных и архивных фондов, проведения археологических исследований и сохранения объектов наследия. Отдельно обсуждены использование фонограмм на концертах, расширение показа фильмов на казахском языке и включение произведений отечественных авторов в театральный репертуар.

Во втором полугодии в Астане пройдут международные конкурсы «Шабыт» и вокального искусства Нуржамал Усенбаевой, а также фестиваль TeatrALL. В регионах продолжится реализация музейных, театральных, концертных и инфраструктурных проектов.

По итогам заслушивания регионам поручено обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений Главы государства, Правительства Республики Казахстан и Министерства культуры и информации, завершить запланированные на второе полугодие проекты и принять меры по обозначенным вопросам. Ход исполнения взят Комитетом культуры на контроль.

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