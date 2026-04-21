В Музее искусств воссоздали домбру Абая

Нас встречает Ернар Айтбаев, дизайнер и один из идейных вдохновителей музея. Его страсть к народным инструментам превращает обычную экскурсию в глубокое погружение в культурный код казахов. Ернар сразу подчеркивает отличие Музея искусств Астаны от классических канонов:

– В обычном музее все экспонаты за стеклами, а здесь у нас совсем по-другому – на каждом инструменте можно поиграть, все можно прочувствовать пальцами.

Сердце коллекции – созданные мас­тером Азаматом Бакия казахские музыкальные инструменты. Сегодня в Музее искусств работает целая группа инструменталистов-исследователей.

Наше путешествие по звукам начинается с маленького саз сырная – глиняного духового инструмента, украшенного изящной глазурью. Глядя на хрупкие фигурки в виде птичек, трудно представить, что их прообраз был найден археологами еще при раскопках древнего Отрара.

Ернар с гордостью показывает систему обучения игре на саз сырнае, которую музей разработал специально для детей: простые цифры на бумаге заменяют сложные ноты, позволяя любому ребенку зажать нужные отверстия и извлечь мелодию.

– Наша первая цель – научить детей играть легко, не «заморачивая» их, – объясняет он.

Казахский саз сырнай уже успел удивить искушенную публику на больших международных телевизионных шоу, а сегодня он служит важнейшим инст­рументом в руках логопедов, помогая развивать моторику и дыхание детей, слишком увлеченных гаджетами.

История каждого экспоната – это результат долгих поисков и почти детективных расследований. Ернар рассказывает о том, как в музее возрождали технологию изготовления шанкобыза – древнего казахского народного инструмента, состоящего из металлической дуги с вибрирующим язычком. Его размер всего пять-семь сантиметров. Играют на нем, прижимая инструмент к зубам и используя рот как резонатор. Звук шанкобыза богат обертонами, напоминает человеческий голос и часто используется для звукоподражания. Команде музейных специалистов приш­лось отправиться в далекую Якутию: оказалось, что в Казахстане мастеров этого древнего язычкового инструмента почти не осталось, и технологию работы с металлом пришлось перенимать у северных соседей.

– Раньше каждый второй казах умел играть на шанкобызе, – говорит Ернар. – Мы играем на нем иначе, чем якуты, у нас своя манера исполнения.

Ернар Айтбаев берет следующий инструмент – громоздкий, причудливый. Это – ульдек. Он представляет собой небольшую флейту из обожженной глины, считается разновидностью саз сырная. Когда он начинает играть, кажется, что в зале поднимается буря. Такой звук называют «гул ветра».

Не менее удивительна история кернея – сигнальной трубы, чей звук когда-то разносился на четыре километ­ра. Мастера в музее долго не могли добиться нужного звучания, пока в старой шахте не нашли уникальный столетний материал. Именно это проверенное временем дерево позволило инструменту обрести свой истинный, властный голос.

Особое место в лаборатории музея занимает жорык дабыл – большой барабан. Секрет его разного тембра кроется в коже: на нем натянута кожа буйвола.

Настоящим венцом коллекции, который нам посчастливилось увидеть первыми, стала воссозданная трехструнная домбра великого Абая Кунанбаева. Для большинства привычна двухструнная домбра, однако история хранит и иные сведения. В 1967 году в ходе экспедиции в Абайском районе Семипалатинской области была обнаружена трехструнная домбра, принадлежавшая Абаю, и записаны семь неизвестных ранее трехголосных кюев.

– Мы восстановили ее по архивным рисункам, соблюдая каждую деталь, – рассказывает Ернар Айтбаев, демонст­рируя нам гвоздики, которыми скреплены части корпуса. – Гвозди в инструменте – это огромный риск, лишний металл может «убить» звук, но наша домбра поет.

Струны на домбре Абая заслуживают отдельного упоминания. Это не синтетика, а натуральные кишки животного, обработанные по забытой технологии. Их долго солят, сушат и растягивают внутри стеблей камыша, чтобы придать невероятную прочность и тот самый архаичный, глубокий звук, который слышали в степи столетия назад.

Глядя на эти инструменты, понимаешь, что работа Ернара Айтбаева и его коллег – это забота о будущем национальной культуры.

– Наши дети сидят в соцсетях, они мало разговаривают, – с горечью отмечает он. – А ведь саз сырнай или домб­ра – это и есть то живое общение, которого нам так не хватает.

В этом музее музыкальные инструменты становятся мостом между вековой мудростью предков и цифровым миром современности, доказывая, что голос степи невозможно заглушить, пока есть те, кто готов его воссоздать и сохранить.