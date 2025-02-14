В МВД напомнили об ответственности за неповиновение полиции

Всего таких случаев зафиксировано более 200, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД отметили, что обеспечение принципа «Закон и Порядок» в стране - общая цель. За любым нарушением закона должна последовать неотвратимость наказания. В этой связи департаментом собственной безопасности МВД принимаются все меры по защите жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел.

«К сожалению, в последнее время участились факты неповиновений представителям власти. По итогам 2024 года зафиксирован 271 такой случай. Из этого числа 127 нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 87 ранее судимы и 19 оказали неповиновение в группе лиц», - сообщил заместитель начальника департамента собственной безопасности МВД Алтынбек Шуйншалиев.

За применение насильственных действий в отношении сотрудников полиции осуждено 225 граждан. Так, к пяти годам лишения свободы осужден житель Теректинского района Западно-Казахстанской области. Мужчина после скандала со своей супругой набросился с ножом на двоих участковых инспекторов полиции и нанес раны предплечья и кисти рук.

Другой случай произошел на станции Кандыагаш Актюбинской области. Пассажир поезда «Астана - Атырау» после употребления алкогольных напитков оказал физическое сопротивление инспекторам патрульной службы. За причинение вреда здоровью мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы.