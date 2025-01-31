В МВД рассмотрен ход реализации поручений главы государства

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Нурали Мансуров

В Министерстве внутренних дел проведено оперативное совещание по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства, передает Polisia.kz. Рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в стране.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В целях эффективной реализации принципа «Закон и порядок» министр внутренних дел Ержан Саденов поставил задачи по реализации комплекса мер по предупреждению преступности, в том числе усилению индивидуальных профилактических мероприятий, обеспечению системного выявления на ранней стадии лиц, склонных к правонарушениям, а также активному вовлечению общественности в эту сферу. Главой ведомства поручено организовать совместно с заинтересованными органами целевую информационно-пропагандистскую работу в школах, колледжах и вузах по привитию учащимся чувств патриотизма, ответственности и культуры поведения.

– На заседании Правительства основными направлениями также отмечены инфраструктурное развитие, внедрение цифровых технологий и прогресс энергетической отрасли. Поэтому поручаю обеспечить безопасность грузовых перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, активизировать работу по выявлению криминальных схем хищения нефтепродуктов и их незаконного вывоза за рубеж, – отметил министр.

Ержан Саденов также поставил перед руководителями служб и региональных подразделений ряд конкретных задач по противодействию интернет-мошенничеству, развитию цифровых проектов, улучшению процедур, связанных с привлечением иностранной рабочей силы с обязательным обеспечением должного миграционного контроля, а также повышению эффективности работы с обращениями граждан. Кроме того, рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности, даны поручения по конкретным направлениям работы.

#полиция #МВД #Правительство #совещание

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