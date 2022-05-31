Свежий выпуск В начале всего – слово 31 мая 2022 г. 0:49 Наталья Денисова В Кызылорде в Доме дружбы прошел концерт «Связь времен, связь поколений», посвященный славянской письменности и культуре. Организовали концерт активисты общественно-культурного центра «Славяне». – В конце мая в мире отмечается День славянской письменности, – рассказала руководитель ОКЦ «Славяне» Галина Щербакова. – Славянская азбука, созданная братьями-просветителями Кириллом и Мефодием, используется уже более тысячи лет, она и сегодня служит многим народам. В мероприятии приняли участие сотни жителей Кызылорды, консул России, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Татьяна Барышникова, директор КГУ «Қоғамдық келісім» Кызылординского областного управления общественного развития Бахытжан Камалов, члены этнокультурных центров Кызылординской области. Со сцены Дома дружбы самодеятельные артисты увлекательно рассказали об истории создания славянской азбуки, самые юные представители ОКЦ «Славяне» инсценировали русскую сказку «Лиса и журавль». Прозвучало много прекрасных стихов на славянских языках, молодежь подготовила интересные тематические видеоролики. – Мы благодарны всем, кто пришел отметить с нами красивый, наполненный высоким духовным смыслом праздник, – поблагодарила кызылординцев и гостей вечера Галина Щербакова. – В такие часы культурного единения и торжества прекрасного понимаешь, как многого достиг многонациональный Казах-стан в деле сохранения идентичности этносов, поддержки и развития языков и культур в стране.