В начале всего – слово

В Кызылорде в Доме дружбы

прошел концерт «Связь времен, связь поколений», посвященный славянской письменности и культуре.

Организовали концерт активисты общественно-культурного центра «Славяне».

– В конце мая в мире отмечается День славянской письменнос­ти, – рассказала руководитель ОКЦ «Славяне» Галина Щербакова. – Славянская азбука, созданная братьями-просветителями Кириллом и Мефодием, используется уже более тысячи лет, она и сегодня служит многим народам.

В мероприятии приняли участие сотни жителей Кызылорды, консул России, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Татьяна Барышникова, директор КГУ «Қоғамдық келісім» Кызылординского областного управления общественного развития Бахытжан Камалов, члены этнокультурных цент­ров Кызылординской области.

Со сцены Дома дружбы самодеятельные артисты увлекательно рассказали об истории создания славянской азбуки, самые юные представители ОКЦ «Славяне» инсценировали русскую сказку «Лиса и журавль». Прозвучало много прекрасных стихов на славянских языках, молодежь подготовила интересные тематические видеоролики.

– Мы благодарны всем, кто пришел отметить с нами красивый, наполненный высоким духовным смыслом праздник, – поблагодарила кызыл­ординцев и гостей вечера Галина Щербакова. – В такие часы культурного единения и торжества прекрасного понимаешь, как многого достиг многонациональный Казах-стан в деле сохранения идентичности этносов, поддержки и развития языков и культур в стране.