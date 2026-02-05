В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы

Литература
67
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальном архиве РК прошел круглый стол «Шерхан Мұртазаның қаламгерлік қазынасы». В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации, государственные и общественные деятели, ученые, журналисты, специалисты архива, а также современники писателя.

фото Игоря Бургандинова

В ходе встречи было зачитано приветственное письмо замес­тителя Премьер-министра РК – министра культуры и информации Аиды Балаевой.

«Шерхан Муртаза как деятель, художественным словом отразивший самобытность казахского народа, всегда ставил национальные интересы превыше всего. Он рассматривал журналистику как путь служения нации. Сформированная им школа в казахской прессе, его требовательность и трудолюбие в роли редактора способствовали становлению целого поколения профессионалов и граждан с высокой ответственностью. Систематизация и научное оформление личных документов выдающегося представителя интеллигенции в Национальном архиве страны и превращение их в достояние нации является событием исключительной исторической значимости. Это важный шаг в деле сохранения национальной памяти», – говорится в приветственном письме.

В рамках мероприятия состоя­лось официальное открытие личного фонда Шерхана Муртазы. Теперь уникальное собрание рукописей и ценных документов под № 312 послужит новым импульсом для изучения истории казахской духовности.

Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы напомнил, что в прошлом году редакция «Egemen Qazaqstan» передала в Национальный архив на хранение богатое наследие писателя.

– Это почти шесть тысяч страниц: рукописи, подготовительные материалы к произведениям, редкие фотографии и личные документы, – сказал он. – Пос­ле тщательной обработки этих материалов в архиве был сформирован полноценный фонд писателя.

Директор Национального архива Сагила Нурланова рассказала о кропотливой работе реставраторов. Все материалы прошли механическую очистку и стерилизацию в вакуумных камерах.

– Мы обработали каждую страницу, подготовили научное описание и создали каталог, – говорила Сагила Нурланова. – В ближайшем будущем документы будут оцифрованы, что сделает наследие Шерхана Муртазы дос­тупным для ученых и исследователей по всему миру.

Писатель Сауытбек Абдрахманов, возглавлявший «Egemen Qazaqstan» после Шерхана Муртазы, призвал коллег изучать не только книги классика, но и его редакторскую деятельность.

– Редакторская работа – это многогранное явление: лидерство, умение обучать команду, рождение идей. Шерхан был непревзойденным мастером прессы. В любое издание он мгновенно привносил свой особый стиль. Его школа редактирования – это великая миссия, благодаря которой народ не пал духом в тоталитарную эпоху, – подчеркнул Сауытбек Абдрахманов.

Завершая обсуждение, депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов сравнил масштаб личности Шерхана Муртазы с деятелями национально-освободительного движения «Алаш»:

– Такие фигуры встречаются раз в столетие. Шерхан Муртаза был на передовой национальной прессы в сложнейшие годы. Есть все основания считать его прямым последователем Алихана Букейхана и Ахмета Байтурсынулы. Он всегда боролся за интересы нации.

В рамках круглого стола прошла и выставка редких документов, рукописей, записных книжек, фотографий и книг из личного фонда Шерхана Муртазы, переданных на хранение в Нацио­нальный архив.

#фонд #Нацархив #Шерхан Муртаза

