В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии

В Национальной библиотеке РК состоялась официальная встреча с делегацией штата Селангор (Малайзия), посвящённая вопросам профессионального и культурного сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Председатель Комитета по архивам, документации и библиотечному делу Министерства культуры и информации РК Рустам Али отметил, что государство оказывает системную поддержку библиотечной сфере, а также уделяет особое внимание модернизации и развитию библиотек, подведомственных министерству.

Главный министр штата Селангор Амируддин бин Шари выразил заинтересованность в расширении культурных связей с Казахстаном. Он подчеркнул готовность содействовать переводу на малайский язык трудов выдающихся мыслителей исламского наследия — Абу Насра аль-Фараби и Ходжи Ахмеда Ясави. Особое внимание, по его словам, уделяется также развитию потенциала детских библиотек.

Директор Корпорации общественных библиотек Селангора Мастура бинти Хаджи Мухаммад и директор Национальной библиотеки РК Газиза Кудайберген подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие партнёрских связей.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы цифровизации, обмена опытом и внедрения новых сервисов.

