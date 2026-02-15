В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация новых книг писателя и драматурга Жолтая Әлмашұлы — «Олигарх қазақ», «Көктүрік сарыны» и «Клятва любви», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Литературный вечер был посвящен обсуждению идейного содержания произведений и их значения для современного литературного процесса. В мероприятии приняли участие представители творческой и научной интеллигенции, а также читатели.



В рамках вечера автор рассказал об истории создания новых книг и их идейной направленности. Писателю было вручено поздравительное письмо от председателя Сената Маулена Ашимбаева.



Участники встречи дали высокую оценку творчеству автора и подчеркнули актуальность представленных произведений в литературном пространстве страны.