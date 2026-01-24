В середине января был проведен турнир по бильярду Главного командования Национальной гвардии среди начальников Главных управлений, управлений и отдельных служб Главного командования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Соревнования поводились по дисциплинам – бильярд и свободная пирамида. Играли на выбывание до двух поражений. Правила были простые – битком и соответственно, прицельным, мог быть любой шар. Победителем считался тот, кто первым набрал 8 очков. Закончиться матч мог и по времени. На встречу отводилось полтора часа. Если они истекли, то проигравшим считался тот, кто набрал меньше очков.

Военнослужащие всех подразделений с азартом соревновались в бильярдных партиях, а в завершении – активно поддерживали финалистов.

По итогам турнира места распределились следующим образом: 1 место занял начальник службы организации и планирования технической эксплуатации подполковник Олжас Алибеков, 2 почетное место получил начальник 4 отдела подполковник Ерлан Абельдинов, а третье место завоевал заместитель начальника управления - начальник отдела профилактики и предупреждения правонарушений полковник Куандык Кульгажинов.

Также участников наградили и по номинациям. Так, грамотой «Снайпер» был награжден начальник управления по защите государственных секретов Главного командования полковник Динмухамед Мырзатаев, грамотой «За лучшую технику» наградили начальника управления Военной полиции полковника Галымжана Осербай, грамотой «За волю к Победе» был награжден начальник управления техники и вооруженияполковник Азамат Габдуллин, а грамотой «Мастер» отмечен начальник центра обеспечения связи Главного командования полковник Адай Апенов.

Участников, занявших призовые места, наградил медалями и грамотами заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов.