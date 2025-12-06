В рамках празднования 180-летия Абая остоялась презентация книги лауреата Государственной премии, литературоведа Саутбека Абдрахманова «Алып Абай. Конгениальность. Congeniality», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ
Это издание считается первым масштабным исследованием, полностью посвящённым переводческому наследию Абая. В книге представлены переводы Абая произведений классиков мировой литературы, таких как Пушкин, Лермонтов, Крылов, Гёте, Байрон, Шиллер, Мицкевич, Бунин, Дельвиг, Полонский.
Издание вышло на казахском, русском и английском языках. В книге подробно исследуется созвучие творчества Абая с мировой литературой, его художественная природа и духовная миссия.
В презентации приняли участие государственные и общественные деятели, депутаты Сената и Мажилиса, представители Министерства культуры и информации РК, представители интеллигенции, известные писатели, преподаватели и студенты.