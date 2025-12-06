В Национальной академической библиотеке презентовали книгу казахстанского литературоведа

Литература
93
Зарина Москау
специальный корреспондент

В рамках празднования 180-летия Абая остоялась презентация книги лауреата Государственной премии, литературоведа Саутбека Абдрахманова «Алып Абай. Конгениальность. Congeniality», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это издание считается первым масштабным исследованием, полностью посвящённым переводческому наследию Абая. В книге представлены переводы Абая произведений классиков мировой литературы, таких как Пушкин, Лермонтов, Крылов, Гёте, Байрон, Шиллер, Мицкевич, Бунин, Дельвиг, Полонский.

Издание вышло на казахском, русском и английском языках. В книге подробно исследуется созвучие творчества Абая с мировой литературой, его художественная природа и духовная миссия.

В презентации приняли участие государственные и общественные деятели, депутаты Сената и Мажилиса, представители Министерства культуры и информации РК, представители интеллигенции, известные писатели, преподаватели и студенты. 

