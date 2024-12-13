В Нидерландах требуют запретить варить крабов живьем

Такой способ приготовления беспозвоночных распространен в голландских ресторанах, так как считается, что чем омары и крабы свежее, тем они вкуснее. Депутаты же, однако, полагают, что подобная практика слишком жестка по отношению к животным

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Проект резолюции с требованием запрета внесли крайне правая Партия свободы совместно с Партией защиты животных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Документ был принят почти единогласно - против проголосовали только три депутата от партии правых евроскептиков «Форум за демократию».

«Омары и крабы неоправданно страдают, и мы должны немедленно это остановить», - говорит одна из авторов инициативы, депутат Инес Костич из Партии защиты животных.

Она указывает на то, что три года назад парламент уже принимал аналогичную резолюцию, причем также почти единогласно. Однако министерство сельского хозяйства тогда ограничилось лишь призывом к рестораторам убивать животных перед варкой.

В правительстве Нидерландов утверждают, что, прежде чем вводить законодательный запрет, необходимо тщательно изучить все аспекты вопроса, в том числе методы гуманного умерщвления омаров и крабов, на что потребуется еще около четырех лет.

Депутаты, однако, столько ждать не согласны, и считают, что решение нужно принять в самые кратчайшие сроки. При этом они указывают на то, что, согласно научным исследованиям, беспозвоночные также испытывают боль, и несколько стран мира, в частности Швейцария и Новая Зеландия, уже запретили варить их живыми.

Ранее в Сингапуре разрешили употреблять в пищу разные виды насекомых. По мнению Сингапурского агентства по продовольствию (SFA), такое решение принято потому, что насекомые являются новым продуктом питания.