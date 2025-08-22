Они направлены на формирование у детей практических навыков правильных действий в различных жизненных ситуациях и развитие ответственного отношения к собственной безопасности

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

С 1 сентября во всех организациях образования страны вновь стартуют уроки личной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Уроки охватили все уровни образования — от дошкольных организаций до колледжей. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок:

* детские сады — номера экстренных служб, правила поведения на площадках и в игровых центрах;

* начальные классы — безопасность на воде и льду, поведение при встрече с незнакомцами, защита от бродячих животных;

* средние классы — буллинг, кибербуллинг, опасные интернет-увлечения, отказ от чужих приглашений, формирование ответственности за свои поступки;

* старшие классы и колледжи — финансовая грамотность, защита от мошенничества, риски онлайн-игр, безопасные условия труда, знание своих прав и обязанностей, ответственность за собственные действия.

Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.

В ходе реализации программы проведено три этапа мониторинга, в том числе консультации и вебинары для педагогов, психологов, а также с участием представителей полиции, МЧС и здравоохранения. Использовались анкетирование, проекты, видеоролики и другие интерактивные методы.