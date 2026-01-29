В проекте Конституции подтверждается и усиливается защита семьи и детства, а также вводятся новые нормы, направленные на укрепление института брака, повышение ответственности родителей и обеспечение прав ребёнка, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева на очередном заседании Конституционной комиссии.

В статье 27 проекта Конституции, как и в действующей редакции, закреплено фундаментальное положение о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, а забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей.

«Эти нормы имеют не декларативный, а прикладной характер. Их значение закладывается в основу государственной политики, а также является основой нашей повседневной работы – деятельности правозащитников, специалистов в сфере защиты прав детей. Принимая решения или отстаивая принципиальные позиции в целях защиты детства, мы руководствуемся этим основополагающим постулатом Конституции», – сообщила Закиева.

Член комиссии отмечает, что действие конституционных положений находит прямое отражение в реальной жизни. По её словам, только за прошлый год зафиксировано более 51 тысячи ситуаций и случаев, когда государство своевременно выявляло риски, предупреждало угрозы и обеспечивало правовую защиту ребёнка.

Защита детства включает в себя не только реагирование на кризисные ситуации и профилактику, но и обеспечение прав детей на социальную поддержку, охрану здоровья, образование и воспитание, безопасность и право на семью. Ключевая роль в этом процессе отводится семье и ответственной заботе родителей, которые рассматриваются как основа благополучия ребёнка.

Динара Закиева напомнила, что на одном из предыдущих заседаний член Комиссии Елнур Бейсенбаев предложил закрепить в Конституции положение о том, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством в соответствии с законом.

«Эта норма, основанная на ценностях казахстанского общества, является объективной необходимостью любого государства, заинтересованного в устойчивом развитии. Важным моментом является закрепление требования о государственной регистрации браков. Это позволяет более эффективно защищать права детей. Поддерживаю данную норму», – заявила она.

Отдельное внимание в проекте Конституции уделено новой норме о светском характере системы образования.