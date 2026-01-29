В новой Конституции усиливается защита семьи и детства – Динара Закиева

Конституционная реформа
65

В проекте Конституции подтверждается и усиливается защита семьи и детства, а также вводятся новые нормы, направленные на укрепление института брака, повышение ответственности родителей и обеспечение прав ребёнка, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева на очередном заседании Конституционной комиссии.

В статье 27 проекта Конституции, как и в действующей редакции, закреплено фундаментальное положение о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, а забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей.

«Эти нормы имеют не декларативный, а прикладной характер. Их значение закладывается в основу государственной политики, а также является основой нашей повседневной работы – деятельности правозащитников, специалистов в сфере защиты прав детей. Принимая решения или отстаивая принципиальные позиции в целях защиты детства, мы руководствуемся этим основополагающим постулатом Конституции», – сообщила Закиева.

Член комиссии отмечает, что действие конституционных положений находит прямое отражение в реальной жизни. По её словам, только за прошлый год зафиксировано более 51 тысячи ситуаций и случаев, когда государство своевременно выявляло риски, предупреждало угрозы и обеспечивало правовую защиту ребёнка.

Защита детства включает в себя не только реагирование на кризисные ситуации и профилактику, но и обеспечение прав детей на социальную поддержку, охрану здоровья, образование и воспитание, безопасность и право на семью. Ключевая роль в этом процессе отводится семье и ответственной заботе родителей, которые рассматриваются как основа благополучия ребёнка.

Динара Закиева напомнила, что на одном из предыдущих заседаний член Комиссии Елнур Бейсенбаев предложил закрепить в Конституции положение о том, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством в соответствии с законом.

«Эта норма, основанная на ценностях казахстанского общества, является объективной необходимостью любого государства, заинтересованного в устойчивом развитии. Важным моментом является закрепление требования о государственной регистрации браков. Это позволяет более эффективно защищать права детей. Поддерживаю данную норму», – заявила она.

Отдельное внимание в проекте Конституции уделено новой норме о светском характере системы образования.

«Система образования и воспитания в организациях образования на территории Республики Казахстан должна носить светский характер, за исключением духовных организаций образования. Светский характер организаций образования позволяет детям полностью реализовать свое право на образование», – отметила уполномоченный по правам ребенка.

#дети #реформа #конституция

Популярное

Все
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Болельщиков станет больше
Будет построена объездная дорога
Искусство, которое лечит
Экспонат из Книги Гиннесса
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Наживался на золоте
Елена и Анна – в полуфинале
Подписали меморандум о сотрудничестве
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Расширяя образовательные горизонты
Без отрыва от производства
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Буханка хлеба по 70 тенге
За словом следует дело
Учет животных: выявлены расхождения
У защитников природы всегда много дел
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Под контролем – долгострой
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Страны, соблюдающие закон и порядок, входят в число самых б…
Народный Совет будет способствовать вовлечению общества в п…
Без научной свободы нет развития – член Национальной академ…
При создании нового Парламента мы отказались от лишних затр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]