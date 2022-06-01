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В новых условиях
Михаил Тё, Жамбыобласть

Прекрасным подарком в Год детей для юных таразцев стал долгожданный Дворец школьников «Бақытты болашақ».

Новое учреждение занимает три корпуса, два из которых некогда использовались спецшколой для детей с девиантным поведением. После ее упразднения сюда из приспособленного здания переехал городской центр внешкольной работы и детского творчества, который пользуется большой популярностью среди местного населения. Затем местными властями было принято решение обновить и привести здание в надлежащий вид в соответствии с современными требованиями. Так, с прошлого года было развернуто масштабное строительство, которое на днях было завершено.

Новое учреждение рассчитано на 1 230 мест. На выбор на бесплатной основе предоставлен 81 кружок, такие, как робототехника, 3D-моделирование, модерн-балет, астрофизика, автомоделирование, анимация и мультипликация, керамика, компьютерная графика, авиамоделирование, ландшафт­ный дизайн и другие. Из общего числа учащихся сформировано 580 учебных групп. Их подготовкой занимаются около 190 педагогов дополнительного образования и 63 представителя младшего персонала. Процесс обучения проходит на казахском и русском языках. В распоряжении ребят 31 учебный кабинет, концертный зал, спортзал, студия звукозаписи, коворкинг-центр, конференцзал и другие помещения.

– Приятным новшеством стали обсерватория и планетарий. Такого в области никогда не было, – сказала директор Дворца школьников Татьяна Грабийчук. – Теперь есть возможность наблюдать за ночным небом и звездами. Со строительством нового здания, где открыты, в основном, кружки технического направления, охват детей заметно увеличился. Планируется, что здесь будут заниматься около 8 700 детей.

В этот день в честь открытия Дворца школьников состоялся республиканский структурированный диалог педагогов и специалистов внешкольных организаций РК «Инновации в дополнительном образовании: от идеи до реализации», участниками которого стали педагоги из России и всех регионов Казахстана.

Советник министра образования и науки РК, директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Раиса Шер в своем выступлении указала на важность создания благоприятных условий для полноценного развития детей.

– Уверена, что Дворец школьников станет инновационной площадкой как для детей, так и для педагогов. Молодежь должна уверенно выбирать свою будущую профессию, быть креативной, с активной гражданской позицией. Нельзя забывать, что образованная молодежь – интеллектуальный потенциал страны, – подчерк­нула гостья.

С появлением в Таразе нового учебного учреждения поздравила и известная скрипачка, заслуженный деятель искусств Казахстана Жамиля Серкебаева.

– Такие события, как сегодняшнее, дают надежду и стимул. Ведь прежде всего мы должны вкладывать в своих детей, которые являются нашим будущим. Они должны получать не только любовь и доброту, но и в первую очередь –культурное развитие, – сказала она.

– В области работают более 75 организаций дополнительного образования художественного, музыкального, научно-технического, военно-патриотического направлений, и с каждым годом их количество увеличивается, – отметил в свою очередь глава региона Нуржан Нуржигитов.

Он также проинформировал, что в последние три года в регио­не большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы действующих объектов культуры и строительству в сельской местности новых домов культуры, чтобы у всех детей была возможность заниматься любимым делом в свободное от учебы время.

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