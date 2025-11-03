Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продажи валюты из Национального фонда за октябрь составили 660 млн долларов США, в ноябре они ожидаются в размере 600-700 млн долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

«По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США», - говорится в сообщении.

В рамках операций зеркалирования в октябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение ноября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге.

Валютные интервенции в октябре Национальным Банком не проводились.

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 279 млн долларов.