В НПК состоялось экспертное обсуждение проекта новой Конституции

Конституционная реформа
42

Мероприятие прошло в рамках общественного обсуждения проекта новой Конституции РК и было посвящено осмыслению роли социальной справедливости, как одного из фундаментальных принципов конституционного строя

Фото: halykpartiyasy.kz

В центральном офисе Народной партии Казахстана состоялось экспертное обсуждение проекта новой Конституции на тему: «Социальная справедливость как ключевой принцип конституционной реформы», сообщает Kazpravda.kz

Социальные права и гарантии в новом Основном законе отметил юрист Азамат Рамазан. Он констатировал переход казахстанской экономической модели, ориентированной ранее на сырьевые ресурсы, к модели, ориентированной на знания, интеллект и развитие человеческого капитала, а также на защиту права гражданина на труд.

– Главным богатством страны рассматриваются именно граждане с высоким интеллектуальным и профессиональным уровнем, – уточнил Рамазан. – Четко обозначена социальная защита от безработицы.

Активистка НПК, руководитель проектной компании Найля Аппасова сделала акцент на экологическую справедливость и ответственность перед будущими поколениями казахстанцев. Она напомнила собравшимся норму Конституции, инициированную НПК, согласно которой недра, вода, полезные ископаемые, а также растительный и животный мир принадлежат народу. Государство только осуществляет управление этими ресурсами.

– Право на благоприятную окружающую среду напрямую связано с влиянием на жизнь и здоровье, – подчеркнула Аппасова. – То есть из сохранения благополучной экологии напрямую вытекают социальные вопросы.

Политолог, директор ЦАИ «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев назвал проект новой Конституции документом новой цифровой эпохи, согласно которому защита прав человека распространяется за пределы естественной среды обитания, то есть – на цифровую сферу.

– Включение цифровых прав в Конституцию отражает не только переход Казахстана на новый виток развития, – заявил Тажибаев. – Цифровые права являются продолжением естественных базовых свобод, о которых мы говорим.

Завершая встречу, модератор мероприятия, аналитик Султанбек Кудабай резюмировал, что социальная справедливость должна априори распространяться на все сферы жизнедеятельности человека и гражданина.

 

#НПК #эксперты #конституция

