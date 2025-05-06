В Нью-Йорке прошло 109-е награждение лауреатов Пулитцеровской премии

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Награду получили журналисты The New York Times, Reuters, The Washington Post, The Wall Street Journal и другие

© REUTERS/ Joshua Roberts

Оргкомитет Пулитцеровской премии объявил лауреатов в Колумбийском университете (Columbia University) в Нью-Йорке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

В номинации «За служение обществу» победила некоммерческая организация ProPublica, базирующаяся в Нью-Йорке и занимающаяся журналистскими расследованиями. Победу присудили за репортаж, связанный с последствиями частичного запрета абортов в Соединенных Штатах.

За «Выдающееся освещение сенсационного инфоповода» премию получили журналисты газеты The Washington Post. Их наградили «за быструю и яркую отработку попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа 13 июля 2024 года».

В номинации «Национальный репортаж» победил коллектив газеты The Wall Street Journal.

За «Выдающееся расследование» награду получил коллектив журналистов Reuters.

Корреспондент Деклан Уолш и журналисты газеты The New York Times победили в номинации «Зарубежный репортаж». Премию им присвоили за «разоблачительное расследование конфликта в Судане».

Премию за «Разъяснительный репортаж» (также известна как премия за «Мастерство») получили журналисты Азам Ахмед, Матье Эйкинс, Кристина Голдбаум из The New York Times и еще один автор. Они удостоились награды за исследование причин неудачи американской операции в Афганистане.

За «Освещение местных новостей» были награждены журналисты Алисса Чжу, Ник Тиме и Джессика Галлахер из The Baltimore Banner и The New York Times.

Также за «Очерк» был награжден корреспондент Esquire Марк Уоррен. В номинации «Комментарий» премии удостоился корреспондент The New Yorker Мосаб Абу Тоха. Награду также вручили и в других номинациях.

Полный список опубликован на сайте организаторов.

Победителей Пулитцеровской премии определяет специальное жюри Колумбийского университета, это одна из самых престижных наград в сфере журналистики. Премии присуждаются ежегодно в 20 категориях. В этом году лауреатов объявили в 109-й раз.

#награждение #лауреаты #Пулитцеровская премия

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