В ОАЭ задержан бывший гендиректор Kazakhstan Kagazy Максат Арип

Коррупция
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Его разыскивали за мошенничество в особо крупном размере

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

- Он был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере, - говорится в сообщении.

Максат Арип руководил Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год.

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