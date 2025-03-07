В области Абай 54-летний мужчина впервые получил удостоверение личности

После распада СССР житель города Курчатова долгое время жил с паспортом старого образца, не имея официального гражданства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это лишало его доступа к государственным и социальным услугам, создавая значительные трудности в повседневной жизни. После обращения в миграционную службу сотрудники полиции оперативно приступили к процессу документирования.

В результате 3 марта 2025 года мужчина официально стал гражданином Казахстана, получив свое первое удостоверение личности.

Департамент полиции области Абай напоминает, что наличие удостоверения личности не только подтверждает правовой статус человека, но и открывает доступ к медицинским, социальным и другим государственным услугам.

В ДП отмечают, что если у вас или ваших знакомых нет документов, необходимо незамедлительно обратиться в миграционную службу для их оформления.

