В области Абай восстановили разрушенный паводком мост

Инфраструктура
64

Движение возобновлено спустя два года, передает Kazpravda.kz

Фото: видеокадр 24KZ

В Кокпектинский район восстановлено транспортное движение по мосту, ведущему в село Тассай.

Мост был разрушен весенним паводком в 2024 году, из-за чего сообщение с населённым пунктом оказалось прервано почти на два года. Жителям приходилось добираться в объезд через село Карагандыкөл, увеличивая путь на 120 километров.

«По поручению акима области были проведены работы по восстановлению транспортного сообщения. Мост имеет важное значение для жителей села и обеспечивает доступ к основным маршрутам. В настоящее время движение по нему возобновлено. Работы по завершению проекта продолжаются», - сообщили в областном акимате.

В рамках проекта подрядная организация планирует за счёт собственных средств провести асфальтирование участка от моста до автодороги республиканского значения. Полное завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены до конца текущего года.

#область Абай #паводки #мост

Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
425 научных организаций и новое поколение ученых: как развивается отрасль
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
В Астане изменили схему движения автобусов
Казахстан вернулся на пьедестал Кубка мира по гимнастике
В Казахстане пресекли деятельность десятков нарколабораторий
В Казахстане ухудшится погода в ближайшие дни
Потенциал научных возможностей
В Костанае стартовало масштабное строительство стадиона и эко-парка
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Полицейские помогли водителю грузовика, потерявшему сознание за рулем
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Посетители бросают в животных камни и палки - о случаях жестокости заявили в биоцентре Семея
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Легких прогулок не ожидается
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
ЧП на реке Есиль: собаку спасли из-под льда в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие улицы перекроют в Астане из-за дорожных работ
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

В Костанае стартовало масштабное строительство стадиона и э…
В Астане появятся новые точки притяжения
Будет построено современное овощехранилище
Парк превратился в современную зону отдыха

