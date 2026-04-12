В Кокпектинский район восстановлено транспортное движение по мосту, ведущему в село Тассай.

Мост был разрушен весенним паводком в 2024 году, из-за чего сообщение с населённым пунктом оказалось прервано почти на два года. Жителям приходилось добираться в объезд через село Карагандыкөл, увеличивая путь на 120 километров.

«По поручению акима области были проведены работы по восстановлению транспортного сообщения. Мост имеет важное значение для жителей села и обеспечивает доступ к основным маршрутам. В настоящее время движение по нему возобновлено. Работы по завершению проекта продолжаются», - сообщили в областном акимате.

В рамках проекта подрядная организация планирует за счёт собственных средств провести асфальтирование участка от моста до автодороги республиканского значения. Полное завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены до конца текущего года.