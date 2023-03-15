В области Жетысу приступили к приему заявок на получение 249 микрокредитов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы
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Дина Оспанбек
Как сообщили в областном филиале АО «Аграрная кредитная корпорация», общая сумма микрозаймов составит 1 млрд 245 млн тенге. Заместитель директора областного филиала АКК Дулат Мухамадиев отметил, что кредиты будут выдаваться на конкурсной основе под ставку не выше 2,5% годовых. Максимальная сумма займа – до 5 млн тенге сроком до пяти лет, за исключением животноводства, где срок погашения составляет семь лет.