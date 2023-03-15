В области Жетысу приступили к приему заявок на получение 249 микрокредитов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы

Одно из главных требований к молодым людям, желающим принять участие в программе, – наличие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя не менее пяти лет на момент обращения к проверенному агенту.

Напомним, новые правила льготного микрокредитования для молодых фермеров в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы вступили в силу с начала нынешнего года. Данный проект разработан по поручению Главы государства для оказания финансовой поддержки лицам в возрасте от 18 до 35 лет.