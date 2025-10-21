фото автора

Благодаря развитию малого и среднего бизнеса моногороду Сарани удалось за короткий срок диверсифицировать экономику и снять зависимость от горнодобывающей отрасли. В перечне предприятий, которые этому способствовали, – компания Sigma Corporation, единственная в стране, специализирующаяся на выпуске кабельных высоковольтных муфт.

Далеко не каждый знает, что такое кабельная муфта и для чего она нужна. По сути, это крепеж, соединяющий любые типы кабелей в одну линию или подводящий их к электрическим устройствам.

– Как мы дома ремонтируем порвавшийся провод? Скручиваем пассатижами концы и обматываем изолентой. Но при высоком напряжении такой вариант не подойдет, – поясняет замес­титель директора по производству компании Sigma Corporation Николай Дуплянкин. – Чтобы восстановить поврежденный силовой кабель, нужна специальная муфта. Внутри она полностью повторяет структуру кабеля, а снаружи защищена несколькими оболочками. Их количест­во зависит от того, на какое именно напряжение рассчитано устройство.

Важно отметить, что на предприятии налажен полный цикл производства кабельных муфт. Основное сырье –

полиэтилен в гранулах и медь. Сначала изготавливается корпус. В термопласт-автомат загружают полимерные гранулы, плавят их, а потом благодаря технологии литья под давлением придают устройству нужную форму. Получившиеся кожухи служат изоляцией.

Следующий этап – изготовление проводниковой части. Здесь в ход идет медная проволока. Ее сначала проволачивают, то есть сужают до нужного диаметра, а потом покрывают тонким слоем сплава олова и свинца. Он защищает медь от коррозии. Дальше проводниковая часть муфты покрывается специальным металлическим экраном, который служит для ослабления электро­магнитных полей. Его изготавливают на специальной установке по плетению шины.

Последний этап производства – комплектация изделия. В технологический комплект, помимо корпуса муфты, обычно входят болты-соединители со срывающейся головкой, луженая сетка для восстановления экрана и герметизирующий клей-компаунд. В коробку с изделием компания-производитель непременно вкладывает защитные перчатки с полиуретановым покрытием и инструкцию по монтажу.

– Мы – единственный в Казахстане производитель кабельных муфт, – отмечает Николай Дуплянкин. – У нас есть собственные запатентованные технологии. В частности, предприя­тие изготавливает так называемые безогневые муфты. Их особенность в том, что при монтаже нет необходимости использовать горелку. Оболочка устройства усаживается благодаря его конструктивным особенностям. Это наша собственная разработка.

Сейчас предприятие способно производить до 100 тыс. комплектов в год. В республике кабельные муфты made in Saran закупают такие крупные компании, как «Казцинк», «Казахмыс», ERG и «Қазақстан темір жолы». Кроме того, электротехни­ческая продукция идет на экспорт: ее отправляют заказчикам в Россию, Кыргызстан и Узбекистан.

Если говорить о таком важном показателе, как казахстанское содержание, то у саранского производителя оно превышает 60%. В качестве материала здесь используют отечественную медь. Ее закупают у завода корпорации «Казахмыс», что находится в Балхаше.

Большую часть компонентов для муфт изготавливают в цехах, расположенных в Сарани и Караганде. И в компании работают местные жители. Штат у предприятия небольшой – чуть более 50 человек. Главная причина, по которой пока не удается повысить процент казахстанского содержания, – использование гранулированного полиэтилена. В нашей стране его пока не производят, поэтому производителю муфт приходится импортировать товар из России.

У компании Sigma Corporation есть отдел технического контроля и собственная лаборатория, где проводятся испытания муфт перед их поступлением в серийное производство. Она оснащена специальными установками, которые вырабатывают электроэнергию напряжением до 110 киловольт. С их помощью специа­листы имитируют аварийные условия: пропускают ток через силовые кабели, соединенные муфтами, в течение нескольких часов и даже дней.

Такие испытания проводятся не только в воздушной среде, но и под водой. В частности, кабели с муфтой «топят» в специальной ванной, при этом по ним подаются токи то высокого, то низкого напряжения. Отметим, что специалист следит за процессом с безопасного расстояния.

– Молнии у нас в лаборатории, конечно, не сверкают, но дымок пойти может, – рассказывает замдиректора компании по производству. – Мы проверяем, какое напряжение выдерживает муфта. Если при достижении ГОСТа не случился пробой, то «дожигаем» до конца. Наша задача – узнать, какое напряжение она способна выдержать сверх стандарта. Если этот показатель меньше 50%, то отправляем такую муфту на доработку.

Надо сказать, что саранский производитель, как и многие другие представители МСБ, достаточно часто пользуется мерами господдержки фонда «Даму».

– За весь период деятельности фонда в регионе мы поддержали около десяти тысяч местных предпринимателей и половину из них – в сфере обрабатывающей промышленности. Ссудный портфель составил почти триллион тенге, – сообщила управляю­щий директор по гос­программам фонда развития «Даму» Сауле Абишева. – Бизнес, которому мы оказали поддержку, выпустил продукции на 10 триллионов тенге, создал 12 тысяч рабочих мест и выплатил налогов на 688 миллиардов тенге.

Что касается саранского предприятия, то фонд «Даму» просубсидировал ставку вознаграждения по его кредиту в коммерческом банке, в результате чего та снизилась с 20 до 7%. На полученные деньги компания Sigma Corporation закупила новые технологические линии. Сейчас идет их монтаж. После запуска нового оборудования предприятию удастся увеличить производственную мощность, расширить штат сотрудников и поднять процент казахстанского содержания.