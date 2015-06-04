В орбите международных путешествий

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
На встрече в Институте археологии им. А. Маргулана в «Гылым Ордасы» они обсудили новый проект «Археологическое изучение памятников Великого шелкового пути – основа определения их выдающейся мировой ценности для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО». Генеральный директор института член-корреспондент НАН РК Бауыржан Байтанаев отметил, что Великий шелковый путь – особая тема: сегодня ведутся археологические изыскания на городищах Тараз, Отрар, Туркестан, Сауран и Тальхир. Только за последнее время сделаны такие уникальные находки, как клад серебряных монет Тимуридского периода, золотые украшения тончайшей работы на городище Исфиджаб, сакская принцесса в золотом саукеле. Многие артефакты после реставрации украшают ведущие музеи нашей респуб­лики, Президентский культурный центр. Помимо археологических раскопок ведутся работы по консервации и музеефикации древних городов с целью включения этих исторических центров в орбиту местного и международного туризма.
– Глава государства в программе «100 шагов» остановился, в частности, на реализации Концепции развития туристской отрасли РК до 2020 года, создании региональных культурно-туристских кластеров, таких как «Возрождение Великого шелкового пути», – подчеркнул Б. Байтанаев. – Но развитие этого кластера невозможно без номинации памятников трансконтинентальной трассы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нам предстоит большая работа. Мы дадим для туристского кластера программу научного исследования и сохранения культурного наследия великой дороги людей. Зарубежные гости хотят видеть презентабельные памятники истории и культуры. Для этого их следует изучить и воссоздать на основе полученных данных.
Ведущие археологи и молодые ученые института в один голос поддержали актуальную идею проекта, подчеркивая, что реставрации, исследованию, консервации и охране объектов нужно уделять особое внимание. На это и направлена инициированная Главой государства Программа «100 конкретных шагов».
– Известно, что памятники археологии помогают воссоздать все многообразие минувших эпох, – сказал кандидат исторических наук Дмитрий Воякин, презентуя красочные слайды археологических экспедиций.– На сегодня культурное наследие Казахстана насчитывает около 25 тысяч недвижимых памятников истории, археологии и архитектуры.
Д. Воякин сообщил, что в прошлом году в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО был включен первый отрезок трансграничной серийной номинации «Великий шелковый путь: начальный участок и сеть маршрутов Тянь-Шаньского коридора», который проходит по территории Китая, Казахстана и Кыргызстана. Наша страна представлена в списке несколькими памятниками археологии. Что же нужно делать для популяризации отечественного культурного наследия? Не секрет, что бережное отношение к археологическому наследию прописано во всех законодательных актах. Специалисты считают, что необходима мощная поддержка серии государственных программ, реализация которых поспособствует скорейшему пополнению вышеназванного Cписка яркими памятниками истории и культуры Казахстана.
Работа по номинации великой караванной дороги продолжается. Цель представленного проекта, рассчитанного на ближайшие пять лет, – подготовить «Сырдарьинский трансграничный коридор Великого шелкового пути» и его археологические памятники к включению в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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