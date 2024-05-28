В отдаленном Маралды появились асфальтированные улицы

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Село Маралды расположено в Курчумском районе, в стороне от центральной трассы и фактически в условиях бездорожья.

фото предоставлено акиматом Курчумского района

Местные жители не раз жаловались на это обстоятельство. В 2023 году здесь приступили к поэтапному среднему ремонту участка, ведущего в село, протяженностью 75 километров. На сегодня отремонтировано 12,5 километра, нынче планируется привести в порядок еще 15 километров.

Кроме того, впервые в истории населенного пункта его улицы получили асфальтовое покрытие. В настоящее время черный слой уложен на 3,6 километра уличной проезжей части.

– Учитывая, что в Маралды никогда не было асфальтированных улиц, это настоящее событие для местных жителей, – отметил аким Маралдинского сельского округа Бауржан Сеилханов. – Одновременно ведутся работы по укладке тротуаров и проведению уличного освещения.

А еще в отдаленном селе построили медицинский пункт, детские и спортивные площадки. Событием стало сооружение водопровода. Причем подключение домов мало­обеспеченных, многодетных семей, а также людей с ограниченными возможностями осуществляется бесплатно.

– Мы постоянно спрашивали, когда у нас появится центральный водопровод, – рассказал житель села Кинаят Кунанбаев. – Многие годы в селе воду брали из колодцев или озера. Теперь не надо таскать ведра, к каждому дому подводят трубы.

В целом в отдаленном населенном пункте предусмот­рен комплекс работ по благоустройству. Например, этой весной удалось избежать подтопления талыми водами благодаря заранее проведенным работам по укреплению речных берегов Маралды и Курчума. Здесь были построены дамбы, выполнены другие защитные мероприятия. В планах – реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по пчеловодству. Кроме того, в окрестностях населенного пункта планируется сдать в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику.

На предприятии будет соз­дано почти 300 рабочих мест, плюс инвестором обещаны инвестиции в социальное развитие села и его инфраструктуру.

В последнее время вокруг небольшого села в Курчумском районе не раз возникал общественный резонанс. Как на днях отметил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, небольшая группа людей под предлогом экологических опасений пытается препятствовать строительству золотоизвлекательной фабрики и тем самым мешает развитию самого Маралды.

– Пользуясь ситуацией и играя в какой-то степени на непонимании процесса производства, вводят в заблуждение и запугивают население, – возмутился глава ведомства.

По словам эксперта, эколога Даулета Асанова, технология извлечения золота, предусмот­ренная проектом, применяется во многих странах мира с середины ХХ века. Химический раствор должен готовиться в закрытом цехе и подаваться в руду по трубе. Для размещения сырья запланирована закрытая площадка, защищенная дамбой шириной в четыре мет­ра. Она имеет изоляционный экран из геомембраны.

– Залитая в руду цианитовая смесь собирает золото до тех пор, пока не пройдет через несколько слоев руды, – пояснил эколог. – Затем этот технологический раствор собирается и отправляется обратно в цех по трубе. Это замкнутый цикл, при котором исключено загрязнение реки или подземных вод.

#село #дороги #бездорожье #асфальт #Маралды

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