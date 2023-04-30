В Пакистане открылся "Дом Казахстана"

В городе Лахоре состоялась торжественная церемония открытия первого «Дома Казахстана» в Пакистане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

В мероприятии приняли участие официальные лица, представители деловых кругов провинции, деятели науки, культуры, искусства и образования.

Основной целью созданной структуры является оказание гражданам Пакистана широкого спектра услуг и консультаций по принципу «одного окна». В «Доме Казахстана» представлены отделы по развитию сотрудничества в области туризма, культуры, образования, торговли и инвестиций с возможностью оказания поддержки по вопросам предоставления казахстанской визы.

Губернатор провинции Пенджаб Мухаммад Балиг-ур-Рехман и комиссар Лахора Мухаммад Али Рандхава поздравили присутствующих с открытием «Дома Казахстана», отметив, что данное событие знаменует собой новый этап в истории казахстанско-пакистанских отношений.

Посол РК в Пакистане Ержан Кистафин в свою очередь выразил уверенность, что проект будет служить укреплению двустороннего сотрудничества и сближению народов двух стран.

Также посол провел переговоры с комиссаром Лахора, в ходе которых была подтверждена взаимная заинтересованность в установлении побратимских отношений между культурными столицами наших стран – Туркестаном и Лахором.

В этот же день состоялся деловой обед с руководством и членами торгово-промышленной палаты города Шекхупура. Участников проинформировали о деловых возможностях для ведения бизнеса в Казахстане. Предприниматели Шекхупура выразили намерение посетить Казахстан после открытия прямых авиарейсов Алматы – Лахор в текущем году.