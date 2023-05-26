В память о легендарном палуане

Свежий выпуск
0
Дмитрий Норкин

В Астане прошел международный турнир по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет, посвященный памяти прославленного казахского борца Жаксылыка Ушкемпирова.

фото gov.kz

Наряду с борцами из разных регио­нов Казахстана в течение трех дней на столичных борцовских коврах соревновались и 164 лучших спортс­мена из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджанской Республики и Израиля.

Среди казахстанцев чемпионами в своих весовых категориях стали Айбек Айтбеков (до 55 кг), Олжас Ергали (до 77 кг), Ислам Евлоев (до 82 кг), Нурасыл Аманалы (до 87 кг), Нуртас Кыдырбаев (до 97 кг), Жохар Узаров (до 130 кг). Всего в копилке национальной команды Казахстана оказалось 6 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых медалей, что принесло нам первое общекомандное место.

А вот благодаря тому, что Илкин Гурбанов (выступавший в весе до 60 кг), Канан Абдуллазаде (до 67 кг; кстати, он чемпион мира среди юношей до 20 лет) и Руслан Нуруллаев (до 72 кг) стали лучшими в своем весе, сборная Азербайджана заняла второе место в общем зачете. Единственную золотую медаль Кыргызской Республике, замкнувшей тройку лучших национальных команд, принес Жанторо Мирзалиев (63 кг).

– Этот турнир занимает особое место. Радует, что из года в год его масштаб растет. В следующем году соревнование нужно будет перенести на начало года, чтобы в нем поучаствовало еще больше стран. Даты необходимо утвердить с учетом календаря Международной федерации борьбы. К примеру, сборная Узбекистана не смогла отправить на это соревнование некоторых сильных борцов, потому что там сейчас проходит чемпионат страны. А вот сборные Азербайджана и Кыргызстана приехали с основными составами, – отметил президент Федерации женской, греко-римской и вольной борьбы Казахстана, депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Турлыханов.

В этом году соревнование, посвященное памяти олимпийского чемпиона, было проведено в третий раз. До безвременной кончины нашего прославленного борца турнир проходил на призы Жаксылыка Ушкемпирова, а теперь стал носить его имя. Напомним, что наш прославленный палуан был олимпийским чемпионом 1980 года, чемпионом мира 1981 года, кроме этого он Герой Труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Казахской ССР.

– Борцы национальной сборной, которые летом поедут на чемпионат Азии, в очередной раз показали свой уровень. Из регионов хорошие результаты показала Актюбинская область. В ближайшие два месяца у нас будут важные соревнования. Также в эти дни совместно со сборной Азербайджана мы начнем первый этап подготовки. Готовимся к Азии, а их цель – чемпионат Европы, – сообщил старший тренер молодежной сборной Казахстана Конысбек Тукенов.

После этого турнира сборные Казахстана и Азербайджана проводят в Астане совместные учебно-тренировочные сборы, а потом непосредственно начнут подготовку и к континентальному первенству. Наши борцы будут соревноваться на чемпионате Азии (U-15 и 20) в столице Иордании – Аммане с 12 по 20 июля, а азербайджанские спортсмены поборются за медали на чемпионате Европы. Чемпионат мира в этой возрастной категории пройдет в столице Польши – Варшаве с 14 по 20 августа.

#Астана #турнир #Спорт #Жаксылык Ушкемпиров #греко-римская борьба

Популярное

Все
Уже в июне национальная команда Казахстана по футболу проведет поединки в новой форме
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Музей вернул народу имена
Современная депрессия многолика. Как от нее уберечься?
Минздрав бьет тревогу: в Казахстане растет количество подростков, которые курят вейпы
Словно мухи, тут и там ходят фейки по сетям…
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
На один день стать водолазами довелось журналистам из Алматы
Синий и желтый
Запланированная неэффективность
Готовимся к Азиаде
Ограниченный выбор
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
Школа, построенная светлым человеком
Медики-алашординцы – жертвы политических репрессий
Обеспечить устойчивость и взаимосвязанность
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
10 школьников отравились в Алматинской области
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая обозначил Токаев
Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?
В попытке изнасилования маленькой сестры друга подозревают жителя Жетысу
Казахстан планирует сократить срок прохождения транзита из Китая в Европу через свою территорию до 5 дней
Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – видео
Пьяную актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Суд вынес приговор 25 участникам январских событий в Алматы
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Обеспечить устойчивость и взаимосвязанность
Ярмарку вакансий организовали для молодежи Астаны
Незаконный арсенал
«Озеленить» полеты можно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]