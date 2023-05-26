В память о легендарном палуане

Наряду с борцами из разных регио­нов Казахстана в течение трех дней на столичных борцовских коврах соревновались и 164 лучших спортс­мена из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджанской Республики и Израиля.

Среди казахстанцев чемпионами в своих весовых категориях стали Айбек Айтбеков (до 55 кг), Олжас Ергали (до 77 кг), Ислам Евлоев (до 82 кг), Нурасыл Аманалы (до 87 кг), Нуртас Кыдырбаев (до 97 кг), Жохар Узаров (до 130 кг). Всего в копилке национальной команды Казахстана оказалось 6 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых медалей, что принесло нам первое общекомандное место.

А вот благодаря тому, что Илкин Гурбанов (выступавший в весе до 60 кг), Канан Абдуллазаде (до 67 кг; кстати, он чемпион мира среди юношей до 20 лет) и Руслан Нуруллаев (до 72 кг) стали лучшими в своем весе, сборная Азербайджана заняла второе место в общем зачете. Единственную золотую медаль Кыргызской Республике, замкнувшей тройку лучших национальных команд, принес Жанторо Мирзалиев (63 кг).

– Этот турнир занимает особое место. Радует, что из года в год его масштаб растет. В следующем году соревнование нужно будет перенести на начало года, чтобы в нем поучаствовало еще больше стран. Даты необходимо утвердить с учетом календаря Международной федерации борьбы. К примеру, сборная Узбекистана не смогла отправить на это соревнование некоторых сильных борцов, потому что там сейчас проходит чемпионат страны. А вот сборные Азербайджана и Кыргызстана приехали с основными составами, – отметил президент Федерации женской, греко-римской и вольной борьбы Казахстана, депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Турлыханов.

В этом году соревнование, посвященное памяти олимпийского чемпиона, было проведено в третий раз. До безвременной кончины нашего прославленного борца турнир проходил на призы Жаксылыка Ушкемпирова, а теперь стал носить его имя. Напомним, что наш прославленный палуан был олимпийским чемпионом 1980 года, чемпионом мира 1981 года, кроме этого он Герой Труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Казахской ССР.

– Борцы национальной сборной, которые летом поедут на чемпионат Азии, в очередной раз показали свой уровень. Из регионов хорошие результаты показала Актюбинская область. В ближайшие два месяца у нас будут важные соревнования. Также в эти дни совместно со сборной Азербайджана мы начнем первый этап подготовки. Готовимся к Азии, а их цель – чемпионат Европы, – сообщил старший тренер молодежной сборной Казахстана Конысбек Тукенов.

После этого турнира сборные Казахстана и Азербайджана проводят в Астане совместные учебно-тренировочные сборы, а потом непосредственно начнут подготовку и к континентальному первенству. Наши борцы будут соревноваться на чемпионате Азии (U-15 и 20) в столице Иордании – Аммане с 12 по 20 июля, а азербайджанские спортсмены поборются за медали на чемпионате Европы. Чемпионат мира в этой возрастной категории пройдет в столице Польши – Варшаве с 14 по 20 августа.