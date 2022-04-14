Свежий выпуск
В память об ученом
Максут Иржанов

Личные вещи, книги доктора филологических наук, академика Серика Кирабаева пополнили коллекцию Национального музея.

В главном музее страны состоялось заседание «круглого стола», посвященного 95-летию известного ученого, до которого он не дожил всего пять месяцев. Его сын – академик Нур Кирабаев, проректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, академик Дихан Камзабекулы, главный научный сотрудник Национального музея Жакен Таймагамбетов и другие выступающие рассказали о Серике Смаиловиче как об ученом, внесшем значительный вклад в развитие филологической науки в Казахстане, и как о человеке – благородном, простом, справедливом, заботливом.

Серик Кирабаев родился 23 марта 1927 года в селе Атасу Жанааркинского района Карагандинской области. После окончания Казахского педагогического института им. Абая в 1951 году учился в аспирантуре, работал старшим редактором Казахского государственного издательства художественной литературы, заведующим отделом журнала «Әдебиет және искусство». В 1955–1958 годах – заведующий, член редакционной коллегии газеты «Социалистический Казахстан» (ныне «Егемен Қазақстан»). С 1958 года в течение 30 лет был доцентом, профессором, заведующим кафедрой казахской литературы, деканом филологического факультета, проректором Казахского педагогического института им. Абая.

В 1988–1995 годах Серик Кирабаев возглавлял, а затем был заведующим отделом Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова. Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан и Кыргызстана, лауреат Государственной премии РК. Его статьи, рецензии, а затем книги и монографии об актуальных проблемах казахской литературы стали публиковаться с 1948 года, всего же их более 800. Ученый писал о творчестве Сакена Сейфуллина, Жусупбека Аймаутова, о неизвестных страницах отечественной словесности XIX и ХХ веков.

Серик Кирабаев награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, в 2007 году – высшим орденом страны «Отан» за выдающиеся заслуги в казахской науке, в 2012-м – орденом «Барыс» II степени.

Личные вещи Национальному музею передал сын ученого – Нур Кирабаев, который с 1969 года живет в Москве, является проректором Российского университета дружбы народов, действительным членом Российской академии социальных наук.

– Наград и ценных личных вещей у отца много. Передаем пока только часть, – сказал он, вручая семейные реликвии. – Здесь ордена, медали, нагрудные знаки, грамоты, в том числе зарубежные, а также некоторые его книги, личные вещи. В ближайшее время эта коллекция пополнится. Нам очень дорога память об отце, и мы верим, что благодаря акции «Дар Национальному музею» наследие ученого, память о нем будет увековечена на долгие времена.

Популярное

Все
Оптовые и розничные цены на продукты питания абсолютно бесконтрольны
Рядовые казахстанцы продолжают собирать помощь для украинцев, пострадавших от военных действий
В Жамбылской области зарегистрированы случаи сибирской язвы
Вокруг водоснабжения Павлодара разгорается скандал
В Семее учащихся и родителей возмутили планы забрать учебные здания под госорганы будущей Абайской области
Сервис ряда поликлиник Жамбылской области не выдерживает никакой критики
Жидкость коричневого цвета вместо воды течет в домах жителей села в Алматинской области
Достижения казахстанских ученых представили на выставке в Нур-Султане
Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайшего в истории уровня
Дефицит каких врачей ощущается в Казахстане сильнее всего
Испанским ученым удалось напечатать на 3D-принтере вегетарианские стейки, которые своей текстурой напоминают настоящие мясные
В реальном мире гораздо круче!
Первые 300 современных трансформаторов сошли с конвейера Петропавловского электротехнического завода
От «карманных» маслихатов – к эффективному самоуправлению
​​​​​​​«Схема» Фархата vs схема проката
​​​​​​​Академия для теннисистов
​​​​​​​Поколение Space
​​​​​​​Проблема на песке
Лучше не болеть
​​​​​​​Грязь из «пяти источников»
13 апреля 2022
КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Кокшетау
"Пригрозили не заявлять в полицию": мошенники оформляли кредиты на пенсионеров и инвалидов в Алматы
Убили и подожгли "черные риелторы" алматинца из-за его квартиры
Автобус попал в аварию в Туркестанской области, есть погибшие и пострадавшие
Артистов, блогеров и вайнеров будут привлекать к ответственности за рекламу финпирамид
Школьник угрозами заставил подростка оформить кредит в Актюбинской области
Токаев поручил учитывать мнение общественности при развитии и благоустройстве Нур-Султана
Чиновники прокомментировали акцию протеста студентов в Семее
Тело туриста из Франции обнаружили в горах Алматы
"Не для отчетов и статистики": Центр аналитики создадут в полиции Казахстана
Главу миграционной полиции задержали в Уральске
"Износ оборудования на ТЭЦ превышает 80%" – Минэнерго готовит поправки в законодательство
Жаннат Дубирова: iKOMEK109 – реальный инструмент «слышащего государства» в столице
Весенний призыв: какое наказание ждёт уклонистов от армии
Достоверность статистики ввода нового жилья проверяют в Казахстане
Руслан Магзумов возглавил отдел регионального развития КПМ РК
Вузы Венгрии борются за казахстанских студентов – посол Венгрии в РК
Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества «Казахстан - ЕС»
Назначен гендиректор АО «КазТрансГаз Аймак»
Основные причины роста цен на продукты питания озвучили в Минторговли РК
13 апреля 2022
На виду у госхолдинга "Зерде" под видом стартапов майнил Astana HUB – депутат
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Девять признаков финансовой пирамиды озвучили в МВД
Опасным селфи с моста решила отомстить парню жительница Костаная
Авария на КТК вскрыла слабость всей структуры "нефтянки" – Конуров
Более 54 млрд тенге потеряли на финпирамидах обманутые казахстанцы
Пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС предлагает депутат
Поправками в законодательство по вопросам миграции устраняется правовой пробел
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Смогут ли вернуть свои деньги пострадавшие от финпирамиды Mudarabah Capital – ответ МВД
В Астрахани встретились парламентарии Казахстана и России
Границы и площади радиоактивности территорий определят на бывшем Семипалатинском полигоне
Правила регистрации и присвоения статуса беженца утвердили в Казахстане
Глава оператора по утильсбору "Жасыл даму" покинула свой пост
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank Прогноз по рейтингам – «Стабильный»
Из-за размыва плотины водохранилища в России может подтопить село в ЗКО

Читайте также

Свежий выпуск
Вечер не предполагал быть дымным
Свежий выпуск
Угроза миновала
Свежий выпуск
​​​​​​​Нечем дышать!
Свежий выпуск
Детям оказана помощь
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021