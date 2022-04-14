Личные вещи, книги доктора филологических наук, академика Серика Кирабаева пополнили коллекцию Национального музея.

В главном музее страны состоялось заседание «круглого стола», посвященного 95-летию известного ученого, до которого он не дожил всего пять месяцев. Его сын – академик Нур Кирабаев, проректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, академик Дихан Камзабекулы, главный научный сотрудник Национального музея Жакен Таймагамбетов и другие выступающие рассказали о Серике Смаиловиче как об ученом, внесшем значительный вклад в развитие филологической науки в Казахстане, и как о человеке – благородном, простом, справедливом, заботливом.

Серик Кирабаев родился 23 марта 1927 года в селе Атасу Жанааркинского района Карагандинской области. После окончания Казахского педагогического института им. Абая в 1951 году учился в аспирантуре, работал старшим редактором Казахского государственного издательства художественной литературы, заведующим отделом журнала «Әдебиет және искусство». В 1955–1958 годах – заведующий, член редакционной коллегии газеты «Социалистический Казахстан» (ныне «Егемен Қазақстан»). С 1958 года в течение 30 лет был доцентом, профессором, заведующим кафедрой казахской литературы, деканом филологического факультета, проректором Казахского педагогического института им. Абая.

В 1988–1995 годах Серик Кирабаев возглавлял, а затем был заведующим отделом Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова. Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан и Кыргызстана, лауреат Государственной премии РК. Его статьи, рецензии, а затем книги и монографии об актуальных проблемах казахской литературы стали публиковаться с 1948 года, всего же их более 800. Ученый писал о творчестве Сакена Сейфуллина, Жусупбека Аймаутова, о неизвестных страницах отечественной словесности XIX и ХХ веков.

Серик Кирабаев награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, в 2007 году – высшим орденом страны «Отан» за выдающиеся заслуги в казахской науке, в 2012-м – орденом «Барыс» II степени.

Личные вещи Национальному музею передал сын ученого – Нур Кирабаев, который с 1969 года живет в Москве, является проректором Российского университета дружбы народов, действительным членом Российской академии социальных наук.

– Наград и ценных личных вещей у отца много. Передаем пока только часть, – сказал он, вручая семейные реликвии. – Здесь ордена, медали, нагрудные знаки, грамоты, в том числе зарубежные, а также некоторые его книги, личные вещи. В ближайшее время эта коллекция пополнится. Нам очень дорога память об отце, и мы верим, что благодаря акции «Дар Национальному музею» наследие ученого, память о нем будет увековечена на долгие времена.