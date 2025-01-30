Мажилис ратифицировал соглашение с Россией по обеспечению работы единых энергетических систем
Документ регламентирует процедуры покупки Казахстаном дефицитной или неплановой электроэнергии, причем со значительной скидкой.
Предваряя обсуждение повестки заседания, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов обозначил перспективы работы палаты в свете прошедшего накануне расширенного заседания Правительства с участием Президента.
– Безусловно, для реализации поставленных задач необходим прочный законодательный фундамент, адаптированный под текущие условия, – сказал спикер Мажилиса.
Так, Главой государства дано поручение Парламенту создать понятную и прозрачную правовую базу для инвесторов при распределении прав на недропользование. Большой вопрос – это система обязательного медицинского страхования.
– Мы должны принять поправки, которые реально улучшат ситуацию в системе медстрахования и удовлетворят всех потребителей медицинских услуг, – считает Кошанов.
Также была отмечена необходимость тщательной работы над налоговой реформой, по вопросам определения места строительства АЭС.
– Хочу подчеркнуть, что за всеми поручениями Президента стоит прежде всего улучшение жизни наших граждан. Соответственно, все законодательные решения должны приниматься в тесном контакте с населением, – подчеркнул Ерлан Кошанов.
Соглашение между правительствами РК и РФ о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Казахстана и России депутатам Мажилиса представил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Как известно, энергосистема Казахстана работает в параллельном режиме с энергосистемой Российской Федерации, и этот факт является важным условием надежной и эффективной работы каждой из систем, создающим базу для взаимовыгодного сотрудничества в области электроэнергетики.
– Основной целью проекта соглашения является необходимость формализовать взаимоотношения сторон, возникающие в процессе параллельной работы, а также определить основные условия, на которых это взаимодействие осуществляется, – отметил глава Минэнерго.
Он подчеркнул, что в с связи с тем, что в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей, также из-за аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях величины почасовых отклонений фактического межгосударственного сальдо перетока на границе с ЕЭС РФ значительно превышали объемы согласованных допустимых объемов. В отдельные часы отклонения по мощности достигали до 1 500 МВт.
– В результате длительных переговоров была достигнута договоренность о неприменении увеличения стоимости отклонений внутри допустимого диапазона и предусмотрены актуализированные условия, на которых осуществляется покупка-продажа электроэнергии с целью компенсации отклонений, – сказал Саткалиев.
Согласно документу, предусмотрено применение нормы рентабельности в размере 2,5% только сверх допустимого диапазона отклонений. Министр подчеркнул, что изначально российская сторона требовала увеличить норму рентабельности в пределах 7–15% по аналогии с внутренними потребителями ЕЭС РФ, на что казахстанская сторона не соглашалась.
– По итогам длительных переговоров норма рентабельности была снижена с 15 до 5 процентов. В связи с отстаиванием казахстанской стороной сохранения нормы рентабельности уровень удалось снизить до 2,5 процента, – сказал министр.
В процессе согласования соглашения с заинтересованными государственными органами Казахстана было определено, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан изменение более половины первоначального текста международного договора требует утверждения его в новой редакции, о чем казахстанская сторона известила российскую сторону.
– Переговорной группой были проработаны соответствующие поправки в вышеуказанное соглашение, в рамках которых были обеспечены минимизация требований российской стороны и защита национальных интересов Республики Казахстан. В том числе получены положительные экспертные заключения НПП РК «Атамекен» и аккредитованных организаций. По их итогам 9 ноября 2023 года соглашение подписано между министерствами энергетики РК и РФ, – резюмировал министр.
Несмотря на то, что дефицит электроэнергии Казахстан будет покупать со значительной скидкой, депутаты все же выразили обеспокоенность: а не повлияет ли реализация соглашения на стоимость услуги и не придется ли казахстанцам платить «за свет» дороже?
Алмасадам Саткалиев пояснил, что из соседней страны мы закупаем энергию в двух случаях: для покрытия дефицита и неплановых перетоков, которые возникают в случае, когда идет отклонение энергосистемы на границе балансовой принадлежности энергосистем.
– Плановые перетоки – это когда мы закупаем электроэнергию в период дефицита, там средняя цена 48 тенге составляет. Вы знаете, в пиковые часы энергосистема Казахстана вынуждена покупать дорогую электроэнергию у сопредельных государств. Это не приведет к росту цен, так как это вынужденная покупка. Других источников нет. В противном случае мы будем вынуждены вводить ограничения для внутренних потребителей, – отметил Алмасадам Саткалиев.
Еще один важный вопрос был поднят депутатом Ерланом Саировым. То, что мы имеем возможность покупать электроэнергию у соседних государств, да еще и со скидкой – это хорошо. Но когда мы сами начнем себя обеспечивать?
– За последние 10 лет в Казахстане накопились серьезные проблемы в сфере электроэнергетики. Есть ли у Министерства энергетики собственная модель развития отечественной энергетики? До строительства атомной электростанции еще далеко, до строительства ТЭЦ – тоже. Это только пока на уровне проектов. Но дешевая энергия нужна здесь и сейчас, – сказал Саиров.
Депутат подчеркнул, что Минэнергетики необходимо не только выполнять стратегические инициативы руководства страны, но и разрабатывать собственные модели развития отрасли.
– Мы хотим построить 15 заводов. А для строительства и эксплуатации этих заводов нам нужна электроэнергия. Кто на этот вопрос будет отвечать? И что, мы каждый раз будем уповать на импорт электроэнергии? Вот в чем принципиальный вопрос, – сказал мажилисмен.
Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал два соглашения с Катаром. Соглашение о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанное в Дохе 14 февраля 2024 года, регулирует правоотношения между компетентными органами Республики Казахстан и Государства Катар по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности. Оно определяет основания для осуществления экстрадиции и отказа в ней, а также содержит положения об условиях и процедурах выдачи, об отсрочке и выдаче на время. Выдача собственных граждан сторонами не предполагается. Регламентирован порядок предварительного ареста разыскиваемых лиц, а также вопросы изъятия и передачи предметов и документов, которые были добыты в результате преступления или могли бы служить доказательствами.
Соглашением между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам определены центральные органы, отвечающие за сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, подробно регламентированы вопросы взаимодействия, определен перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств.
Также установлены права участников процессуальных действий, условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности.
К слову, как добавил заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев, поскольку Катар, в отличие от Казахстана, применяет в качестве наказания смертную казнь, а также законы шариата, то в экстрадиционных запросах по статьям, предусматривающим эти наказания, будет отказано.
Депутаты также приняли во втором чтении поправки по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации существующих норм.