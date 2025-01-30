фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Документ регламентирует процедуры покупки Казахстаном дефицитной или неплановой электроэнергии, причем со значительной скидкой.

Предваряя обсуждение повестки заседания, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов обозначил перспективы работы палаты в свете прошедшего накануне расширенного заседания Правительства с участием Президента.

– Безусловно, для реализации поставленных задач необходим прочный законодательный фундамент, адаптированный под текущие условия, – сказал спикер Мажилиса.

Так, Главой государства дано поручение Парламенту создать понятную и прозрачную правовую базу для инвесторов при распределении прав на недропользование. Большой вопрос – это система обязательного медицинского страхования.

– Мы должны принять поправки, которые реально улучшат ситуацию в системе медстрахования и удовлетворят всех потребителей медицинских услуг, – считает Кошанов.

Также была отмечена необходимость тщательной работы над налоговой реформой, по вопросам определения места строительства АЭС.

– Хочу подчеркнуть, что за всеми поручениями Президента стоит прежде всего улучшение жизни наших граждан. Соответственно, все законодательные решения должны приниматься в тесном контакте с населением, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Соглашение между правительствами РК и РФ о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Казахстана и России депутатам Мажилиса представил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Как известно, энергосистема Казахстана работает в параллельном режиме с энергосистемой Российской Федерации, и этот факт является важным условием надежной и эффективной работы каждой из систем, создающим базу для взаимовыгодного сотрудничества в области электроэнергетики.

– Основной целью проекта соглашения является необходимость формализовать взаимоотношения сторон, возникающие в процессе параллельной работы, а также определить основные условия, на которых это взаимодействие осуществляется, – отметил глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что в с связи с тем, что в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей, также из-за аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях величины почасовых отклонений фактического межгосударственного сальдо перетока на границе с ЕЭС РФ значительно превышали объемы согласованных допустимых объемов. В отдельные часы отклонения по мощности достигали до 1 500 МВт.

– В результате длительных переговоров была достигнута договоренность о неприменении увеличения стоимости отклонений внутри допустимого диапазона и предусмотрены актуализированные условия, на которых осуществляется покупка-продажа электроэнергии с целью компенсации отклонений, – сказал Саткалиев.

Согласно документу, предусмотрено применение нормы рентабельности в размере 2,5% только сверх допустимого диапазона отклонений. Министр подчерк­нул, что изначально российская сторона требовала увеличить норму рентабельности в пределах 7–15% по аналогии с внутренними потребителями ЕЭС РФ, на что казахстанская сторона не соглашалась.

– По итогам длительных переговоров норма рентабельности была снижена с 15 до 5 процентов. В связи с отстаиванием казахстанской стороной сохранения нормы рентабельности уровень удалось снизить до 2,5 процента, – сказал министр.

В процессе согласования соглашения с заинтересованными государственными органами Казахстана было определено, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан изменение более половины первоначального текста международного договора требует утверждения его в новой редакции, о чем казахстанская сторона известила российскую сторону.

– Переговорной группой были проработаны соответствующие поправки в вышеуказанное соглашение, в рамках которых были обеспечены минимизация требований российской стороны и защита национальных интересов Респуб­лики Казахстан. В том числе получены положительные экспертные заключения НПП РК «Атамекен» и аккредитованных организаций. По их итогам 9 ноября 2023 года соглашение подписано между министерствами энергетики РК и РФ, – резюмировал министр.

Несмотря на то, что дефицит электроэнергии Казахстан будет покупать со значительной скидкой, депутаты все же выразили обеспокоенность: а не повлияет ли реализация соглашения на стоимость услуги и не придется ли казахстанцам платить «за свет» дороже?

Алмасадам Саткалиев пояснил, что из соседней страны мы закупаем энергию в двух случаях: для покрытия дефицита и неплановых перетоков, которые возникают в случае, когда идет отклонение энергосистемы на границе балансовой принадлежности энергосистем.

– Плановые перетоки – это когда мы закупаем электроэнергию в период дефицита, там средняя цена 48 тенге составляет. Вы знаете, в пиковые часы энергосистема Казахстана вынуждена покупать дорогую электроэнергию у сопредельных государств. Это не приведет к росту цен, так как это вынужденная покупка. Других источников нет. В противном случае мы будем вынуждены вводить ограничения для внутренних потребителей, – отметил Алмасадам Саткалиев.

Еще один важный вопрос был поднят депутатом Ерланом Саировым. То, что мы имеем возможность покупать электроэнергию у соседних государств, да еще и со скидкой – это хорошо. Но когда мы сами начнем себя обеспечивать?

– За последние 10 лет в Казахстане накопились серьезные проблемы в сфере электроэнергетики. Есть ли у Министерства энергетики собственная модель развития отечественной энергетики? До строительства атомной электростанции еще далеко, до строительства ТЭЦ – тоже. Это только пока на уровне проектов. Но дешевая энергия нужна здесь и сейчас, – сказал Саиров.

Депутат подчеркнул, что Минэнергетики необходимо не только выполнять стратегические инициативы руководства страны, но и разрабатывать собственные модели развития отрасли.

– Мы хотим построить 15 заводов. А для строительства и эксплуатации этих заводов нам нужна электроэнергия. Кто на этот вопрос будет отвечать? И что, мы каждый раз будем уповать на импорт элект­роэнергии? Вот в чем принципиальный вопрос, – сказал мажилисмен.

Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал два соглашения с Катаром. Соглашение о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанное в Дохе 14 февраля 2024 года, регулирует правоотношения между компетентными органами Республики Казахстан и Государства Катар по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности. Оно определяет основания для осуществления экстрадиции и отказа в ней, а также содержит положения об условиях и процедурах выдачи, об отсрочке и выдаче на время. Выдача собственных граждан сторонами не предполагается. Регламентирован порядок предварительного ареста разыскиваемых лиц, а также вопросы изъятия и передачи предметов и документов, которые были добыты в результате преступления или могли бы служить доказательствами.

Соглашением между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам определены центральные органы, отвечающие за сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, подробно регламентированы воп­росы взаимодействия, определен перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств.

Также установлены права участников процессуальных действий, условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности.

К слову, как добавил заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев, поскольку Катар, в отличие от Казахстана, применяет в качестве наказания смертную казнь, а также законы шариата, то в экстрадиционных запросах по статьям, предусматривающим эти наказания, будет отказано.

Депутаты также приняли во втором чтении поправки по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации существующих норм.