В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий

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Вахитов Елдос
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Полиция задержала мужчину, набросившегося на прохожих в районе набережной Гренель, передает Kazpravda.kz

Фото: Telmo Pinto/SOPA/ZUMA/picture alliance

В ходе атаки один человек погиб, еще как минимум двое были ранены, сообщает Дойче Велле.

В центре Парижа неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих вечером в субботу, 2 декабря. В результате один человек погиб, еще один - был ранен, сообщил в соцсети X глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Полиция только что отважно задержала злоумышленника, атаковавшего с ножом прохожих в Париже, в районе набережной Гренель. Один погибший и один раненый, которому оказывает помощь бригада пожарных", - написал министр.

Позже на пресс-конференции Дарманен указал, что погибший в результате ножевого нападения мужчина имел гражданство Германии. Эту же информацию распространил французский телеканал BFM TV, уточняя, что речь идет об уроженце Филиппин, который скончался после ножевого удара от остановки дыхания. Спутник жертвы при нападении не пострадал, следует из сообщения. По данным телеканала, злоумышленник был также вооружен молотком и до задержания успел нанести им травмы еще двум людям.

О личности нападавшего на момент публикации подробной информации не было. Между тем агентство AFP сообщило со ссылкой на источник в полиции, что злоумышленник прокричал фразу "Аллах акбар!". По данным агентства, нападавший был рожден во Франции и имел французское гражданство. Мужчина имел проблемы с психикой и был известен полиции как приверженец радикального исламизма. Задержанный заявил, что "не мог вынести того, что в мире убивают мусульман", добавил собеседник AFP.

Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон направил соболезнования семье убитого в Париже гражданина ФРГ. При этом он назвал произошедшее "террористической атакой".

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выразила соболезнования родственникам жертв.

"Мы не уступим терроризму. Никогда", - подчеркнула глава французского правительства.
 

#нападение #Париж

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