В Парламенте создали депутатскую группу "Бiр ел - бiр мүдде"

Члены Бюро Сената рассмотрели вопрос о регистрации депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде", созданной по поручению главы государства, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

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Инициатива о создании депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде" была озвучена президентом страны на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что действенным механизмом активного вовлечения партий в вопросы укрепления национального единства может стать депутатское объединение в Парламенте, основу которого могли бы составить пять сенаторов от Ассамблеи.

Главная задача группы - согласование вопросов законодательного обеспечения государственной политики в сфере общественного согласия и национального единства в стране.

Такой формат работы будет способствовать эффективному взаимодействию между Парламентом и Ассамблеей народа Казахстана, институтами гражданского общества в сфере координации межэтнических отношений.

Всего в состав группы вошли 30 депутатов Парламента. Руководителем депутатской группы избран председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке – Нурторе Жусип, секретарем депутат Мажилиса – Наталья Дементьева.