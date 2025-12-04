В Павлодарской области браконьеры убили двух краснокнижных архаров

Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Размер возмещения вреда за отстрел этого животного в Казахстане превышает 5,8 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время рейдов в Павлодарской области выявили факты незаконной охоты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Полицейские остановили автомобиль Тoyota land cruiser 200 в степной зоне – в трех километрах от села Кызыл Енбек Майского района. При осмотре в прицепе обнаружили две туши архаров и тушу сайгака, а из салона автомашины изъят гладкоствольный одноствольный карабин.

Кроме этого, остановлена машина Subaru outback – здесь в салоне обнаружены и изъяты нарезные одноствольные карабины, гладкоствольное двуствольное ружье, более 500 патронов разного калибра, находившиеся в чемоданах, патронташах и подсумках.

А в степном массиве вблизи села Крупское Железинского района правоохранители остановили машину Daewoo Nexia. При проверке салона этого транспортного средства обнаружены две туши неустановленных животных – они уже были разделаны, предположительно браконьеры застрелили косулей. Также изъяты четыре единицы оружия.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по фактам незаконной охоты проводится досудебное расследование. Изъятые туши направлены на экспертизу, а в отношении всех задержанных избрана мера процессуального воздействия в виде обязательства о явке.

Отметим, что за незаконную охоту в Казахстане предусмотрено наказание не только в виде штрафа, но и лишения свободы до трех лет, а в случае убийства редких животных – до шести лет.

#браконьеры #сайгаки #архары

