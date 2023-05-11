В Петропавловске объявили режим ЧС техногенного характера

В акимате Петропавловска объявили о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Informburo.kz

Постановление размещено на портале "Открытые НПА".

Напомним, в Петропавовске 7 мая сгорели 9 домов (7 жилых и 2 нежилых), гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 кв. м и 3 автобуса. Эвакуированы 40 человек, из них 9 – дети.

Ведутся работы по поиску временного жилья для пострадавших от пожара в микрорайоне Береке.