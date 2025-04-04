В Петропавловске разоблачили мошенническую телефонную сеть

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности МВД при содействии оператора мобильной связи Tele2 в Петропавловске провели спецоперацию по пресечению деятельности крупной преступной сети, использовавшей устройства sim-box для телефонных мошенничеств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В результате задержан иностранный гражданин, который организовал подпольный узел незаконной маршрутизации звонков.

«Преступники использовали sim-box для подмены номеров и сокрытия звонков, что позволяло им обходить системы безопасности, маскировать мошеннические звонки и атаковать граждан, банки и государственные структуры. В ходе обысков в трех квартирах изъято четыре устройства sim-box, каждый из которых поддерживает 32 sim-карты, четыре маршрутизатора, четыре Wi-Fi роутера, ноутбук, два мобильных телефона и флеш-карты», - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

С начала года киберполицейские совместно с операторами связи выявили и изъяли 68 устройств sim-box, более 88 тысяч sim-карт, использовавшихся в преступных схемах, и задержали 29 человек, среди которых 13 иностранцев.

По действующему законодательству за организацию подпольной сети и содействие интернет-мошенникам, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. МВД призывает граждан быть внимательными и не передавать личные данные посторонним лицам. В случае подозрительных звонков или сообщений следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

#Петропавловск #мошенники #сеть #телефонная

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