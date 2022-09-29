В Петропавловске ЦОН для приема иностранцев разместился во Дворце молодежи

В Петропавловске ЦОН для приема иностранцев разместился во Дворце молодежи. Это сделано для того, чтобы прием прибывающих из России граждан был более комфортным, чтобы они не толпились в длинных очередях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Получая ИИН, нерезиденты предъявляют заграничный паспорт или нотариально заверенный, переведенный на казахский язык внутренний паспорт гражданина РФ.

Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет всего один рабочий день.

За два дня более 1300 иностранцев обратились в ЦОНы Петропавловска за получением ИИН.

"В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы Петропавловска принято решение об обслуживании нерезидентов в отдельном усиленном ЦОН №1 по адресу Ауэзова, 157. Принятые меры помогают разграничивать поток получателей ИИН в ЦОНах. Для удобства граждане РК направляются в ЦОН №2 и ЦОН №3. Акимат Петропавловска организовал курсирование автобусов между ЦОНами, проезд бесплатный", - сообщил директор Северо-Казахстанского областного филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Жанибек Камбаров.

Все ЦОНы Северо-Казахстанской области работают в штатном режиме.