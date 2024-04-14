В Петропавловске возобновляется подача воды, со светом перебоев нет

Фото: Gov.kz

«Вчера в срочном порядке был организован подвоз питьевой воды во дворы и социальные объекты. Сейчас подвоз осуществляют 53 единицы техники. Приехали еще 8 водовозов из Астаны. Во всех магазинах вода сегодня имеется», - сообщила пресс-секретарь акима города Асем Айтулова.

По информации департамента торговли, в Петропавловск привезли 330 тонн воды. Имеются все продукты первой необходимости.

Помимо этого, со вчерашнего дня начались работы по установке альтернативного источника водоснабжения.

«Сегодня в тестовом режиме удалось подключить. Сейчас в городе возобновляется подача водоснабжения. Вода – питьевая. Давление в системе постепенно поднимется. После нормализации давления вода будет подана во все квартиры. Свет есть везде», - сказала Асем Айтулова.

Комментируя информацию о необоснованном повышении цен в магазинах, пресс-секретарь акима Петропавловска отметила, что сейчас в городе сформированы группы из сотрудников прокуратуры, ДЭР и полиции, все факты проверяются.