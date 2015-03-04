В почете – честный труд Свежий выпуск 972 Юрий ЛИ

Дискуссии, организованные региональным филиалом МК «Жас Отан» партии «Нур Отан» и ОО «Кызылорда – Акикат Айнасы», вызвали живой интерес старшеклассников городских школ, которым вскоре предстоит делать свой выбор. Волонтеры областного дебатного клуба Шапагат Имангали и Дауренбек Абубакир и их оппоненты Римма Амирова и Аружан Торегали отлично подготовились, показав глубокое знание ситуации. Они затронули широкий круг актуальных вопросов, стоящих сегодня перед выпускниками школ. В их числе оказалась свое­образная мода на высшее образование, поддавшись которой молодежь не особо обращает внимание на реалии рынка труда. Погоня за вузовскими дипломами и невозможность впоследствии устроиться по специальности закономерно приводят к разочарованию. Как, собственно, и в ситуации, когда, получив вакансии, молодые специа­листы вдруг понимают, что им не интересна выбранная профессия, в которую пришли из-за низкого конкурса либо доступной стоимости обучения, или по настоянию родителей.

Большую дискуссию вызвали на встрече и сложившиеся в обществе стереотипы о непрестижности отдельных профессий. Участники дебатов напомнили о том, что любой честный труд почетен, и призвали молодежь бороться с ложными стереотипами: посмотреть на рабочие специальности под другим ракурсом – как возможнос­ти более осознанно подойти к выбору деятельности, а потом думать о дипломе. Много говорилось о росте востребованности в регионе технических специалис­тов всех звеньев, который подстегивает реализация индустриально-инновационной программы. Не обошли вниманием выступающие и сложности на рынке труда у избравших себе гуманитарные профессии, необоснованную амбициозность, когда не имеющая практического опыта молодежь требует высоких зарплат, отказывается от работы и лишает себя возможности профессионального роста.

Широко обсуждались и нашли положительный отклик принимаемые государством меры по решению кадровых вопросов для развития экономики, в том числе реализуемые программы подготовки и переподготовки кадров, трудоустройства, переселения граждан в точки экономической активности. Высоко оценила молодежь и программу «С дипломом – в село!», которой воспользовались уже тысячи казахстанцев. А подводя итоги встречи, участники дискуссий однозначно поддержали идею Главы государства о построении Общества Всеобщего Труда и высказались за активное участие молодежи в реализации положений Стратегии «Казахстан-2050», которая обеспечит казахстанцам благополучие и процветание.