В помощь семьям погибших

Сенат Парламента Республики Казахстан выразил глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пострадавших.

Отметим, что для оценки ситуации на месте и оказания соответствующей помощи в регион были направлены сенаторы Ольга Булавкина, Айнур Аргынбекова и Кайрат Тастекеев. В настоящее время борьба с огнем в области продолжается. Специальные службы, военные и волонтеры оказывают всяческую помощь и поддержку жителям региона.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в кратчайшие сроки оказать помощь семьям погибших и подчеркнул, что соответствующими госорганами будут проведены расследования этой трагедии.