В помощь семьям погибших Свежий выпуск 13 июня 2023 г. 7:00 3 Ербол Тишкамбаев Депутаты Сената и сотрудники аппарата Сената перечислили однодневную заработную плату в фонд помощи семьям погибших сотрудников «Семей орманы» в области Абай. Сенат Парламента Республики Казахстан выразил глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пострадавших. Отметим, что для оценки ситуации на месте и оказания соответствующей помощи в регион были направлены сенаторы Ольга Булавкина, Айнур Аргынбекова и Кайрат Тастекеев. В настоящее время борьба с огнем в области продолжается. Специальные службы, военные и волонтеры оказывают всяческую помощь и поддержку жителям региона. Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в кратчайшие сроки оказать помощь семьям погибших и подчеркнул, что соответствующими госорганами будут проведены расследования этой трагедии. #Семей #Сенат #ЧС #пожар #помощь #РК #Семей орманы