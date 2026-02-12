Мощные наводнения в Португалии спровоцировали массовую эвакуацию местных жителей, из берегов вышла крупнейшая в стране река Мондегу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Тысячи людей покинули свои дома в Центральной Португалии после того, как вышла из берегов река Мондегу, затопив дороги, разрушив жизненно важную инфраструктуру и оставив под водой обширные сельскохозяйственные угодья», — говорится в материале агентства Bloomberg.

По данным властей, по меньшей мере 3 тыс. человек были эвакуированы в районе города Коимбра после прорыва дамбы. В итоге населенный пункт и окрестности были затоплены. Там же обрушилась часть главной автомагистрали страны.

С начала штормов в конце января сотни людей по всей стране были вынуждены покинуть свои дома. По меньшей мере 16 человек погибли, утверждается в статье.