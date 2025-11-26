За три года в области построено около 200 социальных объектов, а в многоэтажных домах очередникам было предоставлено более 5 тыс. квартир. Впервые около тысячи квартир получили жители районов. В этом году из бюджета на строительство 3 600 квартир выделено порядка 59 млрд тенге, на которые в районах возводится 161 жилой дом на 322 квартиры. В Кармакшинском райо­не в 2023–2024 годах собственниками жилья стали 207 очередников.

Благодарственными письмами акима области отмечены сотрудники подрядных организаций и ветераны труда, внесшие заметный вклад в социально-экономическое развитие района. После церемонии Нурлыбек Налибаев встретился с жителями села, вместе с депутатами и руководителями правоохра­нительных органов в местном Руханият орталығы провел прием граждан по личным вопросам.