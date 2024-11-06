Глава правительства поручил акиматам оказывать поддержку службам инватакси

В ходе заседания правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по социальной защите лиц с ограниченными возможностями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Всего в Казахстане зарегистрировано 732 тысяч лиц с инвалидностью. Правительством реализуется комплекс мер поддержки данной категории граждан. Так, принят Социальный кодекс, запущена Цифровая карта семьи. Кроме того, упрощен и переведен в проактивный формат порядок оформления инвалидности, внедрено его заочное установление.

В рамках работы Портала социальных услуг доступна возможность выбирать необходимые технические средства и процедуры для реабилитации. В регионах открываются реабилитационные центры. В прошедшем году подобные объекты появились в Абайской, Жамбылской и Туркестанской областях.

До конца года будет введен в эксплуатацию центр в Западно-Казахстанской области – акимату Актюбинской области поручено активизировать работу по завершению строительства. Далее открыть подобные социальные учреждения планируется в Акмолинской, Атырауской, Жетысуской областях и Шымкенте.

Олжас Бектенов поручил масштабировать положительный опыт по поддержке лиц с инвалидностью. Премьер-министр обратил внимание на опыт ряда регионов по формированию инклюзивной городской среды и предложению различных услуг, отвечающих потребностям лиц с инвалидностью.

«В 14 университетах страны ведется подготовка социальных работников. В Павлодарской, Кызылординской, Абайской областях и Шымкенте ведётся подбор инновационных технических средств для непрерывной реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях. Этот опыт надо использовать и в других регионах», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель правительства поручил акиматам оказывать поддержку службам инватакси и содействовать увеличению парка таких автомобилей, чтобы люди не ожидали очереди на поездку. На сегодня в Казахстане функционирует почти 150 служб по услугам перевозки людей с инвалидностью.

На сегодня в Казахстане к потребностям лиц с инвалидностью адаптировано 45% инфраструктуры. Премьер-министр подчеркнул, что важно проводить качественную работу в этом направлении для достижения реального эффекта.

«Некоторые пандусы и спуски не смогут преодолеть родители с детскими колясками. Специальные лифты и подъемники не работают. Перейти дорогу мешают высокие бордюры. Получается, что работа для улучшения среды для людей с инвалидностью ведется, но много в ней формализма. Необходимо активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью, пожилых людей. Особенно это касается социальных объектов, аптек, продуктовых магазинов и торговых центров. Министерству промышленности и строительства поручаю пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить качество и ответственность участников строительства. Нужен контроль за соблюдением норм», – отметил Олжас Бектенов.