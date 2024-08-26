В правительстве состоялось новое назначение

Постановлением правительства Аян Магузумов назначен на должность заместителя руководителя аппарата правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Рrimeminister.kz

Аян Магузумов родился в 1987 году в Акмолинской области.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности «Экономист», Университет Шеффилда (Великобритания) со степенью магистра государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 2009 году.

В 2009-2011 гг. работал экспертом комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2011-2012 гг. был главным экспертом департамента автомобильного транспорта министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2012 по 2021 год занимал разные должности в канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 года — заведующий отделом развития реального сектора и регионов аппарата правительства РК.

С апреля 2024 года по настоящее время – заведующий отделом индустриального и инфраструктурного развития аппарата правительства РК.