В правительстве состоялось заседание оперштаба по обеспечению экономического роста

Экономика, Правительство
97
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На заседании Оперативного штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова рассмотрены показатели развития отраслей экономики по итогам первого полугодия, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

Стабильный рост к показателям прошлого года достигнут в отрасли информации и связи (8,7%), строительстве (8,6%), транспорте (7,3%).
 
Следует отметить, что в сравнении с итогами пяти месяцев наблюдается улучшение показателей по росту в сельском хозяйстве, строительстве и торговле. Вместе с тем, в связи с сокращением добычи нефти в рамках обязательств по ОПЕК+ и продолжающимися восстановительными работами после паводкового периода ряд отраслей демонстрируют некоторое отставание. 

«После 4 месяцев замедления итоги июня закладывают основу выхода экономики на траекторию роста за счет мобилизации инвестиций, поддержки отечественных производителей, мер по стимулированию деловой активности, а также наступающей активной фазы в строительной, автодорожной, сельскохозяйственной отраслях», - отметил Нурлан Байбазаров, подчеркнув, что в текущем году индекс деловой активности находится в положительной зоне пятый месяц подряд.

Обрабатывающая промышленность растет в пределах целевых индикаторов (на 5,1%). Среди отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в металлургии – на 8,3%, машиностроении – на 9,4%, химической промышленности – на 5,3%, мебели – на 28,3%, в фармацевтике – на 14,8%. Рост достигнут в результате совершенствования мер поддержки отечественных товаропроизводителей. На сегодня количество договоров с ОТП выросло до 45,7 тыс. по сравнению с 22,7 тыс. в 2023 году.

Продолжается работа по наращиванию объемов производства легкой промышленности, строительных материалов, а также в сфере продуктов питания и др. 

В строительстве рост объема работ составил 8,6%, улучшившись по сравнению с 8,1% по итогам пяти месяцев. За рассматриваемый период в эксплуатацию введено 7,4 млн кв. м жилья, что на 1% больше аналогичного периода прошлого года. В рамках действующих льготных и арендных программ и новых жилищных программ («Отау», «Наурыз») ожидается, что 54,2 тыс. семей улучшат свои жилищные условия. 
       
Особое внимание уделено вопросу инфляции. В результате реализации 90 различных мер показатели с 14,6% в июне 2023 года снизились до текущих 8,4%. При этом, по продовольственным товарам инфляция составила 5,4%, непродовольственным – 7,4%. В целом, целевой коридор на этот год составляет 6-8%. Активно реализуются инвестиционные проекты по замещению импортных товаров, продолжается контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

Отдельный эффект на рост экономики страны оказывает приток инвестиций. В данном направлении отрасль информации и связи, транспорт, образование и обрабатывающая промышленность демонстрируют положительную динамику. За полгода введено 18 проектов на общую сумму 151 млрд тенге, из которых 122,7 млрд тенге – доля с иностранным участием. В рамках системной работы Инвестиционного штаба решены проблемные вопросы по 65 инвестиционным проектам на сумму порядка $30 млрд, а также разработаны 57 изменений в законодательство, в т.ч. 26 приказов уже приняты.
      
Кроме того, были рассмотрены темпы работ по модернизации ЖКХ, развитию агропромышленного комплекса. 
       
По итогам заседания даны конкретные поручения по обеспечению роста во всех отраслях экономики на уровне не ниже запланированных показателей. Действуют региональные Оперативные штабы по обеспечению экономического роста с закреплением курирующих заместителей акима за каждым показателем.
 
 

#экономика #Правительство

Популярное

Все
Павел Дуров поделился своими впечатлениями от поездки в Казахстан
Женские вагоны запустили еще на трех маршрутах
Пропавшую во время селя семью ищут в Кыргызстане
Новый комитет создали в РК
Авария с пятью погибшими произошла на трассе в Карагандинской области
Парня с девушкой спасли в горах Баянаула
Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024
Скрывающегося в Грузии мужчину экстрадировали в Казахстан
Акции «Казатомпрома» приобретут для Нацфонда
Геннадий Головкин на посту президента НОК работает на общественных началах
Масложировая продукция завоевывает внешние рынки
Глава комитета медфармконтроля препятствовал проведению госаудита – ВАП
В Турции при пожаре на судне пострадали 17 туристов
Четырехполосное движение открыли на первых участках дороги Караганда - Балхаш
В Минфине объяснили покупку акций «Казатомпрома» за счет Нацфонда
На беременную жену напал муж с ножом в Актау
Аргентина обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки
Дело чиновников из отдела образования Талдыкоргана передано в суд
Казахстан ратифицировал соглашение с ООН по Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции
В Национальной гвардии РК подведены итоги полугодия
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
Неделя добра продолжается в регионах
Эпос Султана Раева
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Кто из казахстанских легкоатлетов поедет в Париж
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Токаев подписал закон по борьбе с лудоманией
Привокзальную часть города благоустроят в Астане
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
Более 200 мероприятий провели в стране в честь национального дня домбры
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане

Читайте также

Премьер поручил усилить борьбу с контрафактной продукцией
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Олжас Бектенов и Абдулла Арипов посетили объекты транспортн…
Борьба с саранчой: ситуация в двух регионах РК остается сло…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]