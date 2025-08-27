Впервые в стране начата реализация пилотного проекта по распределению жилья через АО «Отбасы банк»в городе Косшы
Акимат Акмолинской области передал банку 371 квартиру для дальнейшего распределения среди нуждающихся. Аким области Марат Ахметжанов вручил сертификат на квартиры представительству банка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата
«Обеспечение населения жильем – один из приоритетов государственной политики. В соответствии с поручением Президента, вопрос предоставления жилья в первую очередь нуждающимся гражданам всегда находится в центре внимания. Хочу особо отметить, что именно в Косшы стартовал пилотный проект по распределению жилья. Из 371 переданной квартиры 261 семья из социально-уязвимых слоев населения получит арендное жилье с правом выкупа по новой программе, 110 семей смогут приобрести квартиры в кредит», – подчеркнул глава региона.
По словам директора регионального филиала АО «Отбасы банк» Алмата Нурахметова, в рамках пилотного проекта внедряется принцип полной прозрачности.
«Все процессы автоматизированы, исключён человеческий фактор. Система сама определяет очередность, и каждый гражданин может в любое время суток отследить свой статус онлайн», – отметил он.
«Это масштабное событие для нашего молодого города, который стремительно растёт и развивается. Оно открывает новые возможности для жителей, способствует повышению качества жизни. Благодаря этому проекту наши семьи будут обеспечены современными и комфортными квартирами, что создаст условия для уюта и стабильности», - поделилась жительница города Косшы, депутат Ирина Осипова.
К слову, за последние два года в Акмолинской области благодаря мерам государственной поддержки жильем обеспечены 4 787 семей, из них 1 536 квартир переданы нуждающимся. Это рекордный показатель за последние семь лет. Только в Косшы в этом году жильем будут обеспечены 560 семей.