Акимат Акмолинской области передал банку 371 квартиру для дальнейшего распределения среди нуждающихся. Аким области Марат Ахметжанов вручил сертификат на квартиры представительству банка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

«Обеспечение населения жильем – один из приоритетов государственной политики. В соответствии с поручением Президента, вопрос предоставления жилья в первую очередь нуждающимся гражданам всегда находится в центре внимания. Хочу особо отметить, что именно в Косшы стартовал пилотный проект по распределению жилья. Из 371 переданной квартиры 261 семья из социально-уязвимых слоев населения получит арендное жилье с правом выкупа по новой программе, 110 семей смогут приобрести квартиры в кредит», – подчеркнул глава региона.

По словам директора регионального филиала АО «Отбасы банк» Алмата Нурахметова, в рамках пилотного проекта внедряется принцип полной прозрачности.

«Все процессы автоматизированы, исключён человеческий фактор. Система сама определяет очередность, и каждый гражданин может в любое время суток отследить свой статус онлайн», – отметил он.

«Это масштабное событие для нашего молодого города, который стремительно растёт и развивается. Оно открывает новые возможности для жителей, способствует повышению качества жизни. Благодаря этому проекту наши семьи будут обеспечены современными и комфортными квартирами, что создаст условия для уюта и стабильности», - поделилась жительница города Косшы, депутат Ирина Осипова.