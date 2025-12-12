В преддверии Международного форума

Президент
7

Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Касым-Жомарт Токаев поздравил собеседника и братский туркменский народ со знаменательной датой – 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана. В этом контексте Президент нашей страны отметил актуальность повестки предстоящего Международного форума, приуроченного к юбилею.

– Я благодарен Вам за приглашение посетить прекрасный город Ашхабад. Каждый раз, когда мы бываем здесь, я ощущаю атмосферу гостеприимства, братства, дружбы. У меня нет никаких сомнений, что завтрашний форум достигнет поставленных целей и станет очень важным событием в истории международных отношений, поскольку речь идет, действительно, о самом насущном: о мире, о нейтралитете и о доверии. Это как раз то, чего не хватает в современном мире, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание практическим аспектам реализации договореннос­тей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита Президента Туркменистана в Астану.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в свою очередь поприветствовал Главу нашего государства в Ашхабаде.

– Ваше участие станет ярким свидетельством Вашей приверженности укреплению мира, доверия и взаимопонимания. Еще раз хотел бы выразить Вам свою благодарность за принятое приглашение участвовать в Международном форуме мира и доверия. Для нас большая честь видеть Вас сегодня на туркменской земле, – заявил Президент принимающей страны.

Главы государств подтвердили важность дальнейшего наращивания взаимной торговли, укрепления экономических связей, реализации совместных проектов в энергетической, транс­портно-логистической и сельскохозяйственной сферах, сообщила пресс-служба Президента.

