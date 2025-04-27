В Кызылорде в рамках акции «Таза Қазақстан» работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению проведены на территориях всех микрорайонов, передает Kazpravda.kz

Фото: акиматы Кызылорды и Аральского района

На уборку территорий вышли около двух тысяч человек из 126 учреждений города.

Так, в опрятный вид приведены проспекты, центральные улицы, парки, скверы, аллеи, дворы многоэтажных жилых домов и территории социальных и предпринимательских объектов.

По данным городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по итогам субботника на полигон твердых бытовых отходов вывезено 350 кубов мусора.

Активно участвует в акции чистоты молодежь города. Девушки и юноши в преддверии празднования 80-летия Великой Победы провели работы по уборке и благоустройству на площади «Тағзым» у Вечного огня.

Масштабные субботники прошли во всех населенных пунктах районов области. К примеру, особое значение акции «Таза Қазақстан» придали учащиеся школ Аральского района. Как сообщила глава районного отела по образованию Санира Жанназарова, свой вклад в чистоту родного края и решение актуальных экологических вопросов внесли около 10 тысяч аральских школьников.

«Кроме того, в уборке родных мест сотрудников различных учреждений во главе с акимом района Аманжолом Онгарбаевым поддержали и около двух тысяч учителей и родителей школьников, - особо отметила главный педагог района. – В рамках экоакции побелены деревья, покрашены бордюры, очищены от мусора и песка все скверы и парки, памятники истории и культуры, территории социальных объектов, здания промышленности и бизнеса. С помощью специальной техники на мусорный полигон вывезены тонны сорной растительности и бытовых отходов».

Участие детей и молодежи имеет воспитательный характер, отметили в акимате района. Забота об окружающей среде, содержание родного края в чистоте и порядке - тоже признак патриотизма. И этот принцип должен быть жизненной позицией каждого представителя подрастающего поколения.