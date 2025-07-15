В Приаралье поздравили работников водного, рыбного хозяйств и ветеринарной службы

Год рабочих профессий
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Торжественный вечер в честь профессиональных праздников водников, рыбоводов и ветеринаров состоялся в Центре искусств с участием акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева, депутатов Мажилиса Мурата Ергешбаева и Мурата Абенова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Кызылординской области

Информируя о работе в этих ключевых отраслях региона, глава области выразил специалистам благодарность за преданность своему делу. Он отметил важность инициированного Главой государства Года рабочих профессий, подчеркнув, что это стратегический шаг по укреплению роли рабочих профессий, как ключевого фактора экономического роста.

Напомним, накануне профессионального праздника Глава государства в Акорде отметил государственными наградами целый ряд работников водного хозяйства, в который вошли и кызылординские специалисты. В частности, орденом «Парасат» награжден ветеран отрасли Султанбек Тауипбаев, орденом «Құрмет» отмечены глава производственного участка «Шиелі сушар» Дихан Аубакиров и старший инженер-гидротехник производственного участка «Кызылординский гидроузел» Максут Утеулиев.

«Кызылординская земля всегда славилась трудолюбивыми, честными, работящими людьми, чьи жизненные пути служат образцом для подрастающего поколения, - отметил Нурлыбек Налибаев. – Мы неизменно чтим таких тружеников, передаем их опыт молодежи».

Глава региона вручил орден «Құрмет» ветерану водного хозяйства Бегешу Жакыпу, медаль «Ерен еңбегі үшін» – главе производственного участка «Казалинский гидроузел» Болату Асербаеву, а почетного звания «Заслуженный деятель водного хозяйства» удостоился ветеран отрасли Адильхан Карлыханов. Целый ряд специалистов области был удостоен благодарственных писем премьер-министра РК, ведомственных наград, почётных грамот и благодарственных писем министров сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, а также акима Кызылординской области.

Кроме того, на церемонии награждения отраслевым учреждениям региона были переданы ключи от 42 служебных автомобилей и 65 единиц спецтехники.

#награждение #праздник #Кызылординская область

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