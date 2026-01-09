В Приаралье продолжаются новоселья

Хорошая новость
2
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В канун Нового года два девятиэтажных жилых дома на 120 квартир сдали в экс­плуатацию в областном центре, на левобережье Сырдарьи. На торжественной церемонии вручения ключей новоселов поздравили аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Сената Парламента Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов и другие.

фото Багдата Есжанова

Глава региона проинформировал земляков о достижениях в жилищно-строительной отрасли, отметив, что с 2022 года в регионе построено около 200 социальных объектов и свыше 5 тыс. квартир в жилых домах, которые были переданы очередникам.

– Все эти позитивные преобразования состоялись при особой поддержке Президента и Правительства страны, – подчеркнул Нурлыбек Налибаев. – Благодаря увеличению бюджета и улучшению инвес­тиционного потенциала в регионе реализуются крупные проекты по повышению ка­чества жизни населения, обеспечению жильем, развитию инфраструктуры. В 2025 году на строительство жилых домов на 3 600 квартир из бюджета было выделено почти 59 миллиардов тенге. Особо отмечу, с прошлого года в городе Кызылорде начали строить жилые дома в семь, девять и двенадцать этажей. Таких жилых высоток у нас еще не было.

Еще 80 очередников из социально уязвимых слоев населения отпраздновали новоселье в поселке Айтеке-би Казалинского района. На церемонии вручения ключей от квартир в 40 новых двухквартирных одноэтажных жилых домах присутствовал аким области.

– Президент ­Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством и акимами областей задачу эффективно и целенаправленно использовать государственную поддерж­ку для повышения доходов сельского населения и достижения высоких показателей в экономике, – отметил он. – За последние три года впервые в районах области переданы сельчанам около 1 800 квартир. В частнос­ти, в 2024 году в Казалинском районе сданы 74 жилых дома на 148 квартир.

А в городе Аральске счастливыми хозяевами собственного жилья в 30 новых жилых домах стали 60 граждан из социально уязвимых слоев населения. Поздравляя жителей с новосельем, аким области Нурлыбек Налибаев сообщил о том, что в Аральском районе в 2025 году введены в эксплуатацию школа в рамках национального проекта «Келешек мектептері» на 300 мест, центр «Руханият», центр опеки и реабилитации, 75 жилых домов на 150 квартир для социально уязвимых семей, построены больница, врачебная амбулатория, автомобильный путепровод через железную дорогу, а ряд сел подключен к природному газу и водопроводной системе с питьевой водой.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что для большинства граж­дан вопрос жилья является самым актуальным. Государство по мере возможности решает эту проблему и оказывает помощь действительно нуждающимся людям, – сказал Нурлыбек Налибаев. – Получить жилье при поддержке государства – особое событие для каждой семьи, а встретить Новый год в новой квартире – двойная радость. Пусть ваши дома будут крепкими, очаги – теплыми, а в каждой семье царят мир, согласие и благополучие.

По сложившейся традиции глава региона отметил благодарственными письмами передовиков труда, внесших значимый вклад в социально-экономическое развитие области, и представителей подрядных организаций, построивших жилье.

#жилье #новоселье #Приаралье #ключи #жилище

