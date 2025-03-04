В приоритете – здоровье матери и ребенка

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Депутаты Комитета Мажилиса по социаль­но-культурному развитию во главе с председателем Асхатом Аймагамбетовым и члены Общественной палаты провели совместное выездное заседание в Атырау, где обсудили вопросы сокращения материнской и младенческой смертности. Как проинформировал вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, ежегодно в Казахстане регистрируются около 360 тыс. беременных, рождаются­ около 370 тыс. детей. При этом отмечается снижение темпа рождаемости.

фото из архива "КП"

– Министерством утвержден план действий по развитию службы охраны здоровья матери и ребенка на 2024–2030 годы, где за основу взяты национальные и международные стратегичес­кие документы. Перед нами не только государственные, но и международные обязательства. В период с 2000 по 2020 год, по данным ВОЗ, наблюдается тенденция к снижению материнской смертности. Снижение в стране за эти 20 лет составило 76 процентов. В результате принятых системных мер – утверждения новых стандартов акушерско-гинекологической, медико-генетической помощи, проведения пренатального ультразвукового скрининга, актуализации клинических протоколов, внедрения инновационных технологий в акушерстве и ежедневного мониторинга – удалось стабилизировать ситуацию, – отметил Ержан Нурлыбаев.

Реализация запланированного позволила снизить показатель материнской смертности на 12% и добиться исторического минимума за годы независимости: в 2024-м было зарегис­трировано 37 случаев (в 2023-м – 45). Эффективность перинатальной службы зависит от уровня кадров родовспомогательных организаций, а также от оптимального соотношения врачей и среднего медперсонала, оказывающих помощь и уход матерям.

Несмотря на принимаемые системные меры, остается немало проблем. Это дефицит квалифицированных акушеров-гинекологов, реаниматологов, низкая подготовка кадров. Повышение квалификации и обучение проводятся спикерами частных учебных центров и ассоциаций, которые не имеют практических навыков и опыта работы. Также есть проблемы с инфраструктурой, старые роддома не соответствуют международным требованиям.

По оценкам ООН, более 11 млн детских смертей в мире можно предотвратить, увеличивая доступность вакцинации, улучшая здравоохранение, обеспечивая просвещение женщин по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья. В результате реализации различных госпрограмм в стране удалось добиться самого низкого показателя младенческой (7,05 на 1 000 родившихся живыми) и неонатальной смертности (3,4 на 1 000 родившихся живыми). При этом допущено 184 случая младенческой смертности на дому, что является следствием недостаточной работы по профилактике заболеваемости, динамическому наблюдению детей раннего возраста, неадекватной оценки и недостаточной интенсивной терапии на стационарном уровне.

114 тыс. казахстанских детей, или 1%, имеют инвалидность. К сожалению, ежегодно в респуб­лике регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей. Малыши, особенно раннего возраста, имеют повышенный риск смертности не только от заболеваний, но и от внешних причин, и нуждаются в обеспечении безопасного окружения и в повышенном внимании со стороны всего общества.

Мажилисмены и члены Общественной палаты также посетили ряд медучреждений региона.

– Главная цель нашего приезда – пообщаться со специалистами и узнать их пожелания. Мы здесь, чтобы выслушать актуальные проблемы и донести их до центральных государственных органов, – отметил депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев. – Региону необходим новый крупный перинатальный центр, разрабатывается проектно-сметная документация, однако важно, насколько оперативно это будет реализовано. Приоритетом должно быть здоровье матерей и детей. Мы также посетили областную детскую больницу. Поскольку она единственная в регионе, стало очевидно, что городу необходима новая больница. По стандартам и с учетом масштабов Атырау такой объект необходимо построить.

#мажилис #депутаты #заседание #Атырау

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