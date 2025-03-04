В приоритете – здоровье матери и ребенка
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Депутаты Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию во главе с председателем Асхатом Аймагамбетовым и члены Общественной палаты провели совместное выездное заседание в Атырау, где обсудили вопросы сокращения материнской и младенческой смертности. Как проинформировал вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, ежегодно в Казахстане регистрируются около 360 тыс. беременных, рождаются около 370 тыс. детей. При этом отмечается снижение темпа рождаемости.